16 июня 2022

Экс-жена рэпера Моргенштерна приедет в Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дилара выступит на площадке «Л’Этуаль» в ТРЦ VEER MALL Фото:

Блогер и экс-жена рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина 18 июня посетит ТРЦ VEER MALL в Екатеринбурге, чтобы пообщаться с горожанами о красоте. Об этом девушка сообщила в своих социальных сетях.

«Екатеринбург, привет. Жду вас всех 18 июня в „Л`Этуаль“ в ТРЦ VEER MALL. „Л`Этуаль“ организует для вас прекрасный праздник с бесплатным макияжем, укладками и косметологом, скидками и кучей подарков», — рассказала Дилара в соцсетях. Также девушка пообещала, что сфотографируется со всеми желающими. Как сообщает ТРЦ VEER MALL, паблик-ток с Диларой пройдет в 15.00 на площадке «Л’Этуаль».

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

Блогер и экс-жена рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина 18 июня посетит ТРЦ VEER MALL в Екатеринбурге, чтобы пообщаться с горожанами о красоте. Об этом девушка сообщила в своих социальных сетях. «Екатеринбург, привет. Жду вас всех 18 июня в „Л`Этуаль“ в ТРЦ VEER MALL. „Л`Этуаль“ организует для вас прекрасный праздник с бесплатным макияжем, укладками и косметологом, скидками и кучей подарков», — рассказала Дилара в соцсетях. Также девушка пообещала, что сфотографируется со всеми желающими. Как сообщает ТРЦ VEER MALL, паблик-ток с Диларой пройдет в 15.00 на площадке «Л’Этуаль».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...