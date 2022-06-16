Экс-жена рэпера Моргенштерна приедет в Екатеринбург

17 июня 2022 в 11:01 Размер текста - 17 +

Дилара выступит на площадке «Л’Этуаль» в ТРЦ VEER MALL Фото: кадр из клипа Моргенштерна Блогер и экс-жена рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина 18 июня посетит ТРЦ VEER MALL в Екатеринбурге, чтобы пообщаться с горожанами о красоте. Об этом девушка сообщила в своих социальных сетях. «Екатеринбург, привет. Жду вас всех 18 июня в „Л`Этуаль“ в ТРЦ VEER MALL. „Л`Этуаль“ организует для вас прекрасный праздник с бесплатным макияжем, укладками и косметологом, скидками и кучей подарков», — рассказала Дилара в соцсетях. Также девушка пообещала, что сфотографируется со всеми желающими. Как сообщает ТРЦ VEER MALL, паблик-ток с Диларой пройдет в 15.00 на площадке «Л’Этуаль». Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Блогер и экс-жена рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина 18 июня посетит ТРЦ VEER MALL в Екатеринбурге, чтобы пообщаться с горожанами о красоте. Об этом девушка сообщила в своих социальных сетях. «Екатеринбург, привет. Жду вас всех 18 июня в „Л`Этуаль“ в ТРЦ VEER MALL. „Л`Этуаль“ организует для вас прекрасный праздник с бесплатным макияжем, укладками и косметологом, скидками и кучей подарков», — рассказала Дилара в соцсетях. Также девушка пообещала, что сфотографируется со всеми желающими. Как сообщает ТРЦ VEER MALL, паблик-ток с Диларой пройдет в 15.00 на площадке «Л’Этуаль».