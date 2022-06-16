Директора института физкультуры, спорта и молодежной политики УрФУ Евгения Шурманова подозревают в мошенничестве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга начался суд над директором института физкультуры, спорта и молодежной политики Уральского федерального университета (УрФУ) Евгением Шурмановым. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места события.

«Всех снимающих удалили из зала», — передает корреспондент. Также с заседания вывели жену Шурманова.

Ранее стало известно, что 17 июня в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга будет избрана мера пресечения директору института физкультуры, спорта и молодежной политики УрФУ Евгению Шурманову. Его подозревают в мошенничестве. Шурманова задержали утром 15 июня 2022 года. Одной из версий задержания назывался скандал вокруг организации чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге в 2019 году.