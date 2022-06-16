16 июня 2022

В Екатеринбурге начался суд над директором института УрФУ. Видео

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Мера пресечения по Евгению Шурманову. Екатеринбург
Директора института физкультуры, спорта и молодежной политики УрФУ Евгения Шурманова подозревают в мошенничестве Фото:

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга начался суд над директором института физкультуры, спорта и молодежной политики Уральского федерального университета (УрФУ) Евгением Шурмановым. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места события.

«Всех снимающих удалили из зала», — передает корреспондент. Также с заседания вывели жену Шурманова.

Ранее стало известно, что 17 июня в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга будет избрана мера пресечения директору института физкультуры, спорта и молодежной политики УрФУ Евгению Шурманову. Его подозревают в мошенничестве. Шурманова задержали утром 15 июня 2022 года. Одной из версий задержания назывался скандал вокруг организации чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге в 2019 году.

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В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга начался суд над директором института физкультуры, спорта и молодежной политики Уральского федерального университета (УрФУ) Евгением Шурмановым. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места события. «Всех снимающих удалили из зала», — передает корреспондент. Также с заседания вывели жену Шурманова. Ранее стало известно, что 17 июня в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга будет избрана мера пресечения директору института физкультуры, спорта и молодежной политики УрФУ Евгению Шурманову. Его подозревают в мошенничестве. Шурманова задержали утром 15 июня 2022 года. Одной из версий задержания назывался скандал вокруг организации чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге в 2019 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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