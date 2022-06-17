Свердловский бизнесмен премирует курьера, попавшего в аварию. Видео

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Вручение мандатов депутатам Заксо. Екатеринбург , зайченко иван
Зайченко не только не стал ругать курьера, но и решил выплатить ему премию Фото:

Экс-депутат свердловского заксобрания, владелец сети ресторанов «Сушкоф» и магазинов «ЖизньМарт» Иван Зайченко выдаст премию курьеру, которого сбила машина, когда он ехал по трамвайным путям на велосипеде. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«С сотрудником все хорошо. С водителем они разошлись на месте, претензий друг другу предъявлять не стали. Сотрудника отпустили домой, нужно после такого события отойти», — заявил Зайченко. Также он посчитал, что в данной ситуации вина лежит на водителе, который предварительно не убедился в безопасности маневра.

Бизнесмен уверен, что курьер понял свою ошибку, поэтому его необходимо похвалить. «Чтобы его поддержать, мы обязательно выдадим премию. А всей команде повторим ПДД и настоятельно попросим быть аккуратнее», — подытожил Зайченко и возмутился отсутствию велодорожек и пьяным гонщикам на шеринговых самокатах.

Ранее URA.RU сообщало, что владелец сети ресторанов «Сушкоф» Иван Зайченко будет расширять сеть магазинов «ЖизньМарт» в условиях западных санкций. В апреле бизнесмен признался, что не видит себя в политике, и объявил о сложении депутатских полномочий — ранее он был представителем партии «Новые люди»

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Экс-депутат свердловского заксобрания, владелец сети ресторанов «Сушкоф» и магазинов «ЖизньМарт» Иван Зайченко выдаст премию курьеру, которого сбила машина, когда он ехал по трамвайным путям на велосипеде. Об этом он написал в своем telegram-канале. «С сотрудником все хорошо. С водителем они разошлись на месте, претензий друг другу предъявлять не стали. Сотрудника отпустили домой, нужно после такого события отойти», — заявил Зайченко. Также он посчитал, что в данной ситуации вина лежит на водителе, который предварительно не убедился в безопасности маневра. Бизнесмен уверен, что курьер понял свою ошибку, поэтому его необходимо похвалить. «Чтобы его поддержать, мы обязательно выдадим премию. А всей команде повторим ПДД и настоятельно попросим быть аккуратнее», — подытожил Зайченко и возмутился отсутствию велодорожек и пьяным гонщикам на шеринговых самокатах. Ранее URA.RU сообщало, что владелец сети ресторанов «Сушкоф» Иван Зайченко будет расширять сеть магазинов «ЖизньМарт» в условиях западных санкций. В апреле бизнесмен признался, что не видит себя в политике, и объявил о сложении депутатских полномочий — ранее он был представителем партии «Новые люди»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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