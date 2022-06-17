Зайченко не только не стал ругать курьера, но и решил выплатить ему премию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-депутат свердловского заксобрания, владелец сети ресторанов «Сушкоф» и магазинов «ЖизньМарт» Иван Зайченко выдаст премию курьеру, которого сбила машина, когда он ехал по трамвайным путям на велосипеде. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«С сотрудником все хорошо. С водителем они разошлись на месте, претензий друг другу предъявлять не стали. Сотрудника отпустили домой, нужно после такого события отойти», — заявил Зайченко. Также он посчитал, что в данной ситуации вина лежит на водителе, который предварительно не убедился в безопасности маневра.

Бизнесмен уверен, что курьер понял свою ошибку, поэтому его необходимо похвалить. «Чтобы его поддержать, мы обязательно выдадим премию. А всей команде повторим ПДД и настоятельно попросим быть аккуратнее», — подытожил Зайченко и возмутился отсутствию велодорожек и пьяным гонщикам на шеринговых самокатах.

Ранее URA.RU сообщало, что владелец сети ресторанов «Сушкоф» Иван Зайченко будет расширять сеть магазинов «ЖизньМарт» в условиях западных санкций. В апреле бизнесмен признался, что не видит себя в политике, и объявил о сложении депутатских полномочий — ранее он был представителем партии «Новые люди»