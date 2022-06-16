Власти пояснили, почему на юбилее тюменского города звучал шансон

В мэрии уверены, что шансон стал лучшим выбором для музыкального сопровождения юбилея старинного города Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

На 240-летие Ишима (Тюменская область) в качестве артистов пригласили шансонье, так как такая музыка вызывает положительный отклик у жителей. Об этом URA.RU рассказали в администрации города. На празднике 12 июня выступили Анатолий Полотно и Федя Карманов.

«На протяжении длительного времени исполнители жанра „Шансон“ неоднократно приглашались на концертные программы и нашли положительный отклик у жителей Ишима. Вопрос об участии артистов решался организационным комитетом праздника, решение принято коллегиально», — рассказали URA.RU в мэрии старинного города.

В администрации не стали уточнять, кто вошел в состав комитета. Там также отказались сообщить гонорар артистов (шансонье Анатолия Полотно и Феди Карманова), сославшись на коммерческую тайну. Однако подчеркнули, что оплату произвели не за счет бюджета, а на средства спонсоров.

Обсуждая приглашенных звезд в социальных сетях, не все ишимцы согласились с позицией мэрии. Часть комментаторов выбор властей не одобрила.

«Шансон. От одного слова воротит», — написал Иван Пермяков. «Можно было найти артистов, которые понравились бы людям разного возраста», — отметила Анастасия Новикова. «Это те „звезды“, которые соответствуют духу и менталитету большинства жителей Ишима», — считает Александр Сергеевич. «Не зря у нас „шестерка“ (исправительная колония №6 — прим. URA.RU)», — подытожила Татьяна Танюшкина.

Ранее URA.RU писало, что накануне Дня города в Ишиме прошел бесплатный концерт Петра Налича. Он стал гостем международной литературной премии имени Петра Ершова.

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