Мэрия Перми закупает тонны консервов на миллионы рублей

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Клипарт. Курган, мясная консерва, банка консервы, консерва
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Мэрия Перми объявила закупку пяти с лишним тонн рыбных консервов более чем на два млн рублей. Информация размещена на сайте Госзакупок.

«Консервы рыбные натуральные (сардина). Количество: 5 282,80 кг. Стоимость: 2 122 100,76 рубля. Поставка продуктов питания осуществляется в рамках муниципальной программы „Безопасный город“», — указано в конкурсной документации на портале Госзакупок.

Как пояснили URA.RU в городском департаменте экономики и промышленной политики, закупка консервов производится на основании постановления правительства РФ «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств». Также закупка регламентирована постановлением мэрии «О создании и содержании запасов продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны».

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Мэрия Перми объявила закупку пяти с лишним тонн рыбных консервов более чем на два млн рублей. Информация размещена на сайте Госзакупок. «Консервы рыбные натуральные (сардина). Количество: 5 282,80 кг. Стоимость: 2 122 100,76 рубля. Поставка продуктов питания осуществляется в рамках муниципальной программы „Безопасный город“», — указано в конкурсной документации на портале Госзакупок. Как пояснили URA.RU в городском департаменте экономики и промышленной политики, закупка консервов производится на основании постановления правительства РФ «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств». Также закупка регламентирована постановлением мэрии «О создании и содержании запасов продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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