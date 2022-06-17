Мэрия Перми закупает тонны консервов на миллионы рублей

Продукты нужны для обеспечения безопасности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэрия Перми объявила закупку пяти с лишним тонн рыбных консервов более чем на два млн рублей. Информация размещена на сайте Госзакупок.

«Консервы рыбные натуральные (сардина). Количество: 5 282,80 кг. Стоимость: 2 122 100,76 рубля. Поставка продуктов питания осуществляется в рамках муниципальной программы „Безопасный город“», — указано в конкурсной документации на портале Госзакупок.

Как пояснили URA.RU в городском департаменте экономики и промышленной политики, закупка консервов производится на основании постановления правительства РФ «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств». Также закупка регламентирована постановлением мэрии «О создании и содержании запасов продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны».