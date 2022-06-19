Лавров ответил Западу на поставки оружия. «У них ничего не получится»

19 июня 2022 в 17:01 Размер текста - 17 +

Запад хочет заставить Россию действовать «по своим правилам», отметил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад пытается «поставить Россию на место» с помощью поставок оружия на Украину, однако у них не получится это сделать. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов. Слова Лаврова опубликованы на официальном сайте МИДа. «(Поставками оружия — прим. URA.RU) добиваются того, о чем они объявили уже давно: „Россия должна знать свое место. Она не имеет право на собственный голос в международных делах и должна соблюдать ‚правила‘, которые изобретены США“. Вот и все. Думаю, прекрасно понятно, что это у них не получится», — сказал Лавров. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. После начала спецоперации страны Запада усилили военную и финансовую помощь Украине. Так, президент США Джо Байден пописал закон о ленд-лизе для Украины, который позволяет значительно ускорить поставки оружия, сообщает телеканал 360. Владимир Путин заявил, что Россия примет необходимые меры в связи с увеличением поставок оружия на Украину. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Запад пытается «поставить Россию на место» с помощью поставок оружия на Украину, однако у них не получится это сделать. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов. Слова Лаврова опубликованы на официальном сайте МИДа. «(Поставками оружия — прим. URA.RU) добиваются того, о чем они объявили уже давно: „Россия должна знать свое место. Она не имеет право на собственный голос в международных делах и должна соблюдать ‚правила‘, которые изобретены США“. Вот и все. Думаю, прекрасно понятно, что это у них не получится», — сказал Лавров. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. После начала спецоперации страны Запада усилили военную и финансовую помощь Украине. Так, президент США Джо Байден пописал закон о ленд-лизе для Украины, который позволяет значительно ускорить поставки оружия, сообщает телеканал 360. Владимир Путин заявил, что Россия примет необходимые меры в связи с увеличением поставок оружия на Украину.