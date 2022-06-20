Челябинец с переломом позвонков остался без компенсации

Челябинец сломал позвоночник на складе, но в компенсации ему отказали Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Работник склада Wildberries в Челябинске сломал позвоночник на рабочем месте. Вместо компенсации его оскорбили, а потом уволили. Адвокат бывшего сотрудника маркетплейса уверен в нарушении трудового законодательства и намерен добиваться справедливости в суде и Гострудинспекции.

«Несчастный случай произошел в мае. Руководство поручило сортировщику Шахобуддину Разокову принимать тяжелые гофры с товаром, несмотря на то, что это не входило в его обязанности. Огромная тележка напоролась на яму в полу и всем своим весом придавила работника», — сообщила интернет-газета «Ридус».

После травмы мужчина попросил выплатить 20 тыс. рублей в качестве компенсации. Но его обвинили в клевете и вымогательстве денег. По словам Разокова, менеджер челябинского склада отказалась признавать производственную травму, ссылаясь на то, что он работал по договору гражданско-правового характера (ГПХ).

Сейчас делом Разокова занимается адвокат Дмитрий Аграновский. Юрист подал исковое заявление и обратился в трудовую инспекцию. По его мнению, маркетплейс допустил грубое нарушение трудового законодательства.

«Работодатель обязан создавать комиссию при несчастном случае на производстве, эта обязанность возложена законом. И если он не хочет этого делать, пытается скрыть факт несчастного случая, нужно обращаться как минимум в региональную инспекцию по охране труда или в прокуратуру», — рассказал адвокат.

Согласно ТК РФ, на компании лежит прямая обязанность обеспечить безопасные условия труда, подчеркнул адвокат. Аграновский также не согласен, что работа по ГПХ не подразумевает компенсации за производственные травмы.

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