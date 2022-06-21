Пермский ректор, попавший под санкции, получил новый пост

22 июня 2022 в 15:39 Размер текста - 17 +

Анатолий Ташкинов был выдвинут в совет директоров «Лукойла» среди 11 кандидатов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU И. о. ректора Пермского национального исследовательского университета (ПНИПУ) Анатолий Ташкинов вошел в обновленный состав директоров ПАО «Лукойл». Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье». «И. о. ректора Пермского национального исследовательского политехнического университета Анатолий Ташкинов вошел в новый состав совета директоров ПАО „Лукойл“. Об этом сообщает telegram-канал „Дак это ПерЬмь!“ В отчете об итогах голосования на собрании результаты голосования по этому вопросу не раскрываются. Раздел с информацией о совете директоров акционерного общества на сайте компании сейчас недоступен», — пишет издание. Ранее Ташкинов был выдвинут среди 11 кандидатов в совет директоров компании «Лукойл». На фоне слухов об уходе ректора со своего поста выдвижение Ташкинова только усилило подозрения. Также руководитель ПНИПУ попал в санкционный список Украины, подписанный президентом страны Владимиром Зеленским. Санкции ввели в отношении ректоров более 200 российских вузов из-за проводимой РФ вынужденной спецоперации. URA.RU также рассказывало, как в 2020 году Анатолий Ташкинов обогнал по доходам своих пермских коллег. В сведениях о доходах сообщается, что ректор Политеха за год заработал 6,9 млн рублей. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

И. о. ректора Пермского национального исследовательского университета (ПНИПУ) Анатолий Ташкинов вошел в обновленный состав директоров ПАО «Лукойл». Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье». «И. о. ректора Пермского национального исследовательского политехнического университета Анатолий Ташкинов вошел в новый состав совета директоров ПАО „Лукойл“. Об этом сообщает telegram-канал „Дак это ПерЬмь!“ В отчете об итогах голосования на собрании результаты голосования по этому вопросу не раскрываются. Раздел с информацией о совете директоров акционерного общества на сайте компании сейчас недоступен», — пишет издание. Ранее Ташкинов был выдвинут среди 11 кандидатов в совет директоров компании «Лукойл». На фоне слухов об уходе ректора со своего поста выдвижение Ташкинова только усилило подозрения. Также руководитель ПНИПУ попал в санкционный список Украины, подписанный президентом страны Владимиром Зеленским. Санкции ввели в отношении ректоров более 200 российских вузов из-за проводимой РФ вынужденной спецоперации. URA.RU также рассказывало, как в 2020 году Анатолий Ташкинов обогнал по доходам своих пермских коллег. В сведениях о доходах сообщается, что ректор Политеха за год заработал 6,9 млн рублей.