Мясников рассказал, что планировал выпустить песню с Шатуновым

Мясников признался, что плачет из-за смерти Шатунова Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Звезда «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников рассказал, что много лет хорошо общался с умершим певцом Юрием Шатуновым. Они даже планировали выпустить совместную песню.

«Я в шоке. Такого просто не может быть. Мы уже много лет хотели выпустить совместную песню. Так и не успели ее записать», — рассказал «КП-Екатеринбург» Мясников. Также он выразил соболезнования супруге Шатунова и его детям и признался, что, читая последнюю переписку с ним, плачет.

Ранее стало известно, что солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался в карете скорой помощи из-за проблем с сердцем. По словам друга певца Андрея Шишкина, певец был эмоционально и физически истощен из-за длительных судебных тяжб за права на все композиции группы. Предполагается, что Шатунова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.