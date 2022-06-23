Мясников рассказал, что планировал выпустить песню с Шатуновым

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Шоу «Уральские пельмени» - Журчат рубли. Екатеринбург, гитара, мясников вячеслав
Мясников признался, что плачет из-за смерти Шатунова Фото:

Звезда «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников рассказал, что много лет хорошо общался с умершим певцом Юрием Шатуновым. Они даже планировали выпустить совместную песню.

«Я в шоке. Такого просто не может быть. Мы уже много лет хотели выпустить совместную песню. Так и не успели ее записать», — рассказал «КП-Екатеринбург» Мясников. Также он выразил соболезнования супруге Шатунова и его детям и признался, что, читая последнюю переписку с ним, плачет.

Ранее стало известно, что солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался в карете скорой помощи из-за проблем с сердцем. По словам друга певца Андрея Шишкина, певец был эмоционально и физически истощен из-за длительных судебных тяжб за права на все композиции группы. Предполагается, что Шатунова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

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Звезда «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников рассказал, что много лет хорошо общался с умершим певцом Юрием Шатуновым. Они даже планировали выпустить совместную песню. «Я в шоке. Такого просто не может быть. Мы уже много лет хотели выпустить совместную песню. Так и не успели ее записать», — рассказал «КП-Екатеринбург» Мясников. Также он выразил соболезнования супруге Шатунова и его детям и признался, что, читая последнюю переписку с ним, плачет. Ранее стало известно, что солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался в карете скорой помощи из-за проблем с сердцем. По словам друга певца Андрея Шишкина, певец был эмоционально и физически истощен из-за длительных судебных тяжб за права на все композиции группы. Предполагается, что Шатунова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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