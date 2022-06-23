Семья из Озерска получила судимость за скрытую связь с Литвой

Супруги год назад получили вид на жительство за рубежом, но не сказали об этом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Озерске (ЗАТО, Челябинская область) приговорами мирового судьи осуждены муж и жена, имеющие вид на жительство в Литве. Они не уведомили об этом отдел по вопросам миграции, рассказал источник URA.RU в суде.

«52-летний мужчина родился в Литовской Советской Социалистической республике, но всю жизнь живет в Озерске, работает водителем, женат на уроженке Челябинска. В прошлом году муж с женой полетели в Литву к родственникам и получили там вид на жительство, а через несколько месяцев вернулись в Россию, но уведомление о получении вида на постоянное проживание в другом государстве в отдел по вопросам миграции не подали», — рассказал источник.

Как вскрылось нарушение неизвестно, но в итоге и в отношении мужа, и в отношении его жены возбудили уголовные дела по ст. 330.2 УК РФ («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве»). Оба вину признали, дела рассмотрены в особом порядке.

Супруги приговорены к штрафам на сумму пять тысяч рублей. Приговоры в законную силу не вступили. К уголовной ответственности за неуведомление о наличии двойного гражданства, подданства или вида на жительство в России привлекают граждан с 2014 года.