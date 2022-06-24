Екатеринбуржцы могут обменять квартиру на 12 квадратов в Москве

25 июня 2022 в 15:40 Размер текста - 17 +

Эксперты посчитали, на какую площадь могут рассчитывать екатеринбуржцы в Москве Фото: Размик Закарян © URA.RU Жители Екатеринбурга смогут приобрести в Москве недвижимость площадью 12-20 квадратных метров, если продадут здесь квартиру стоимостью 5,1 млн рублей. Такие данные приводятся в исследовании портала «Мир квартир». «Средняя площадь квартиры в российском регионе составляет 55 квадратных метров. Но, поскольку недвижимость в Москве стоит гораздо дороже, купить такую же по размеру без доплат не получится. В среднем житель регионов может рассчитывать лишь на 17,8 квадратных метров в Москве», — следует из материалов. Авторы исследования брали среднюю стоимость квартиры на вторичном рынке в регионах РФ — 5,1 млн рублей, а также среднюю стоимость квадратного метра в квартире эконом-класса в Москве — 287,8 тысяч рублей. Жители Екатеринбурга могут позволить себе 12-20 квадратных метров жилья в столице. Причем найти такие компактные варианты — реально. Больше всего квадратных метров могут позволить жители Санкт-Петербурга, Сочи и Севастополя — 30-39 квадратных метров. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Жители Екатеринбурга смогут приобрести в Москве недвижимость площадью 12-20 квадратных метров, если продадут здесь квартиру стоимостью 5,1 млн рублей. Такие данные приводятся в исследовании портала «Мир квартир». «Средняя площадь квартиры в российском регионе составляет 55 квадратных метров. Но, поскольку недвижимость в Москве стоит гораздо дороже, купить такую же по размеру без доплат не получится. В среднем житель регионов может рассчитывать лишь на 17,8 квадратных метров в Москве», — следует из материалов. Авторы исследования брали среднюю стоимость квартиры на вторичном рынке в регионах РФ — 5,1 млн рублей, а также среднюю стоимость квадратного метра в квартире эконом-класса в Москве — 287,8 тысяч рублей. Жители Екатеринбурга могут позволить себе 12-20 квадратных метров жилья в столице. Причем найти такие компактные варианты — реально. Больше всего квадратных метров могут позволить жители Санкт-Петербурга, Сочи и Севастополя — 30-39 квадратных метров.