24 июня 2022

В Златоусте просят увековечить память погибшего экс-депутата

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Негребецких Александр. Ополченец. Челябинск., негребецких александр
Негребецких был известен под позывным «Урал» Фото:

В Златоусте Челябинской области просят увековечить память погибшего на Украине в ходе спецоперации РФ экс-депутата городского собрания Александра Негребецких. Ранее он воевал в одном полку с героями Донбасса Гиви и Моторолой, был известен под позывными «Урал».

«Уникальный человек с позывным „Урал“, воевал в одном ряду с героями Донбасса Моторолой и Гиви […] Рассмотрите вопрос об увековечивании памяти героя, защитника Донбасса, установке мемориальной плиты, памятника в Златоусте», — написал в комментариях к некрологу на странице горсобрания депутатов во «ВКонтакте» житель Златоуста Денис Корчагин.

О дружбе с Гиви, командиром батальона «Сомали» Михаилом Толстых, Негребецких рассказывал URA.RU в ноябре 2014 года, когда вернулся домой из Донбасса после ранения. Затем экс-депутат вернулся в Донбасс.

Командир батальона «Спарта» Арсен Павлов (Моторола) был взорван в лифте своего дома в 2016 году. Гиви погиб в 2017 году в результате теракта. Президент России Владимир Путин посмертно наградил Моторолу Орденом мужества. Сегодня горсобрание депутатов Златоуста сообщило о гибели Александра Негребецких в ходе спецоперации на Украине.

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В Златоусте Челябинской области просят увековечить память погибшего на Украине в ходе спецоперации РФ экс-депутата городского собрания Александра Негребецких. Ранее он воевал в одном полку с героями Донбасса Гиви и Моторолой, был известен под позывными «Урал». «Уникальный человек с позывным „Урал“, воевал в одном ряду с героями Донбасса Моторолой и Гиви […] Рассмотрите вопрос об увековечивании памяти героя, защитника Донбасса, установке мемориальной плиты, памятника в Златоусте», — написал в комментариях к некрологу на странице горсобрания депутатов во «ВКонтакте» житель Златоуста Денис Корчагин. О дружбе с Гиви, командиром батальона «Сомали» Михаилом Толстых, Негребецких рассказывал URA.RU в ноябре 2014 года, когда вернулся домой из Донбасса после ранения. Затем экс-депутат вернулся в Донбасс. Командир батальона «Спарта» Арсен Павлов (Моторола) был взорван в лифте своего дома в 2016 году. Гиви погиб в 2017 году в результате теракта. Президент России Владимир Путин посмертно наградил Моторолу Орденом мужества. Сегодня горсобрание депутатов Златоуста сообщило о гибели Александра Негребецких в ходе спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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