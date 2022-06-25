Сеть кофеен из Екатеринбурга заметила спецоперацию спустя 123 дня

На сайте Simple Coffee сначала появился, а затем внезапно пропал антивоенный лозунг Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На сайте екатеринбургской сети кофеен Simple Coffee появился антивоенный лозунг, переходя по которому, посетители попадают на вкладку с разъяснением позиции руководства по поводу специальной операции РФ на Украине. Она началась еще 24 февраля.

«Мы не поддерживаем *** и хотим напомнить, что любые военные действия обязательно приводят к жертвам среди обычных людей […] Мы видим нашу работу не только как бизнес, но как вклад в развитие жизни современного города. Сегодня мы видим, что современная и мирная жизнь легко может измениться. Мы надеемся, что политики смогут договориться и прекратить ***», — говорилось в обращении. Через несколько часов после того, как антивоенный лозунг заметили пользователи, он пропал с сайта. Скрин остался в распоряжении URA.RU.

Агентство отправило запросы представителям кофейни с просьбой пояснить позицию руководства и рассказать, почему антивоенный лозунг появился спустя четыре месяца после начала спецоперации, а затем внезапно пропал. На момент публикации новости ответа не поступило.

Simple Coffee — сеть кофеен в Екатеринбурге, работает с 2010 года. Компания является обладателем нескольких наград. В частности, Traveller’s Choice 2018 от сервиса Tripadvisor и «Лучшая Кофейня 2019» в конкурсе журнала «Собака».

24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент страны Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов.

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