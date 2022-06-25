Сеть кофеен из Екатеринбурга заметила спецоперацию спустя 123 дня

На сайте екатеринбургской сети кофеен Simple Coffee появился антивоенный лозунг, переходя по которому, посетители попадают на вкладку с разъяснением позиции руководства по поводу специальной операции РФ на Украине. Она началась еще 24 февраля.
«Мы не поддерживаем *** и хотим напомнить, что любые военные действия обязательно приводят к жертвам среди обычных людей […] Мы видим нашу работу не только как бизнес, но как вклад в развитие жизни современного города. Сегодня мы видим, что современная и мирная жизнь легко может измениться. Мы надеемся, что политики смогут договориться и прекратить ***», — говорилось в обращении. Через несколько часов после того, как антивоенный лозунг заметили пользователи, он пропал с сайта. Скрин остался в распоряжении URA.RU.
Агентство отправило запросы представителям кофейни с просьбой пояснить позицию руководства и рассказать, почему антивоенный лозунг появился спустя четыре месяца после начала спецоперации, а затем внезапно пропал. На момент публикации новости ответа не поступило.
Simple Coffee — сеть кофеен в Екатеринбурге, работает с 2010 года. Компания является обладателем нескольких наград. В частности, Traveller’s Choice 2018 от сервиса Tripadvisor и «Лучшая Кофейня 2019» в конкурсе журнала «Собака».
24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент страны Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов.
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На сайте екатеринбургской сети кофеен Simple Coffee появился антивоенный лозунг, переходя по которому, посетители попадают на вкладку с разъяснением позиции руководства по поводу специальной операции РФ на Украине. Она началась еще 24 февраля. «Мы не поддерживаем *** и хотим напомнить, что любые военные действия обязательно приводят к жертвам среди обычных людей […] Мы видим нашу работу не только как бизнес, но как вклад в развитие жизни современного города. Сегодня мы видим, что современная и мирная жизнь легко может измениться. Мы надеемся, что политики смогут договориться и прекратить ***», — говорилось в обращении. Через несколько часов после того, как антивоенный лозунг заметили пользователи, он пропал с сайта. Скрин остался в распоряжении URA.RU. Агентство отправило запросы представителям кофейни с просьбой пояснить позицию руководства и рассказать, почему антивоенный лозунг появился спустя четыре месяца после начала спецоперации, а затем внезапно пропал. На момент публикации новости ответа не поступило. Simple Coffee — сеть кофеен в Екатеринбурге, работает с 2010 года. Компания является обладателем нескольких наград. В частности, Traveller’s Choice 2018 от сервиса Tripadvisor и «Лучшая Кофейня 2019» в конкурсе журнала «Собака». 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент страны Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов.