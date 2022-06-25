В пермском Кудымкаре простились с погибшим на Украине солдатом Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В городе Кудымкар (Пермский край) 26 июня прошла церемония прощания с погибшим на Украине и посмертно награжденным Григорием Поповым. О погибшем рассказали на странице сообщества Кудымкарского лесотехнического техникума в соцсети «ВКонтакте».

«Погиб выпускник Кудымкарского лесотехнического техникума — Григорий Сергеевич Попов. <…> Коллектив КЛТ выражает искренние соболезнования родным и близким Григория Сергеевича», — информирует администрация учебного заведения. Погибший учился в техникуме на экономическом направлении и окончил его в 2004 году.

Прощание состоялось в КДЦ Кудымкара. 35-летнего Попова наградили посмертно орденом Мужества. На Украину он уехал с места службы в Костроме. Попов погиб 16 марта. Тело для прощания к родным смогли доставить только сейчас.

Ранее URA.RU сообщало, что на Украине погиб воспитанник пермского военно-патриотического центра. 25-летний Максим Карелин получил смертельное ранение 24 июня.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины.

В Кудымкаре 26 июня простились с погибшим на Украине Григорием Поповым фото: Яна Яновская, «Парма-новости»