The Times: Западу нельзя ускорять конец спецоперации РФ

28 июня 2022

The Times считает, что Украине не стоит уступать территории в пользу мира с РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Странам Запада нужно отказаться от идеи быстрее прекратить конфликт России и Украины. Такое мнение высказал обозреватель британской газеты The Times Уильям Хейг. «Растущее чувство в Европе, что конфликт должен закончиться как можно скорее, ошибочно и станет предательством Украины. Я был в Париже на прошлой неделе и был поражен яростью, с которой некоторые ведущие деятели французской элиты утверждали, что вскоре Украине будет необходимо заключить мир с Россией», — написал обозреватель Хейг для The Times. Журналист считает, что «если выбрать мир в ущерб справедливости», то не удастся получить ни того, ни другого. Россия проводит с 24 февраля спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, целями является демилитаризация и денацификация Украины, а также освобождение ДНР и ЛНР. Власти Херсонской и Запорожской областей, а также Донбасса допускают проведение референдумов о присоединении к РФ. Ранее СМИ заявляли, что Запад устал от Украины и призывает их пойти на территориальные уступки, а также заключить мир с Россией. The Times писало, что жители Европы хотят завершения конфликта РФ и Украины, даже если Украине нужно будет уступить территорию. Страны G7 призвали Китай оказать давление на Россию для прекращения спецоперации на Украине, передает Life .

