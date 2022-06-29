Треть пермяков хотела бы уехать из региона

Часть пермяков хочет уехать за границу, а часть — в другие регионы Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Треть жителей Пермского края хотели бы покинуть свой регион. К такому выводу пришли специалисты автомобильного сайта «Дром». В июне они провели всероссийский опрос «Довольны ли вы местом, где сейчас живете?».

«Треть жителей ответили на вопрос отрицательно. Из них 19% задумываются о переезде за границу, 12% — в другой регион страны, а 3% хотят сменить место жительства, но в пределах своего края», — указано в результатах опроса.

Довольны своим регионом 28% опрошенных. При этом 38% жителей региона отметили, что не совсем довольны, но уезжать никуда не собираются.

В среднем по стране 37% россиян довольны жизнью в своем регионе. Чаще всего задумываются о миграции жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Среди москвичей 28% желают уехать за границу. А больше всего довольных своим местом жительства оказалось среди крымчан — таких в регионе 60%.

Ранее URA.RU сообщало, что из Пермского края массово уезжают иностранцы. За первые шесть месяцев 2022 года уехало больше, чем за весь 2021 год.