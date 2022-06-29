Треть пермяков хотела бы уехать из региона

Треть жителей Пермского края хотели бы покинуть свой регион. К такому выводу пришли специалисты автомобильного сайта «Дром». В июне они провели всероссийский опрос «Довольны ли вы местом, где сейчас живете?».
«Треть жителей ответили на вопрос отрицательно. Из них 19% задумываются о переезде за границу, 12% — в другой регион страны, а 3% хотят сменить место жительства, но в пределах своего края», — указано в результатах опроса.
Довольны своим регионом 28% опрошенных. При этом 38% жителей региона отметили, что не совсем довольны, но уезжать никуда не собираются.
В среднем по стране 37% россиян довольны жизнью в своем регионе. Чаще всего задумываются о миграции жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Среди москвичей 28% желают уехать за границу. А больше всего довольных своим местом жительства оказалось среди крымчан — таких в регионе 60%.
Ранее URA.RU сообщало, что из Пермского края массово уезжают иностранцы. За первые шесть месяцев 2022 года уехало больше, чем за весь 2021 год.
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Треть жителей Пермского края хотели бы покинуть свой регион. К такому выводу пришли специалисты автомобильного сайта «Дром». В июне они провели всероссийский опрос «Довольны ли вы местом, где сейчас живете?». «Треть жителей ответили на вопрос отрицательно. Из них 19% задумываются о переезде за границу, 12% — в другой регион страны, а 3% хотят сменить место жительства, но в пределах своего края», — указано в результатах опроса. Довольны своим регионом 28% опрошенных. При этом 38% жителей региона отметили, что не совсем довольны, но уезжать никуда не собираются. В среднем по стране 37% россиян довольны жизнью в своем регионе. Чаще всего задумываются о миграции жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Среди москвичей 28% желают уехать за границу. А больше всего довольных своим местом жительства оказалось среди крымчан — таких в регионе 60%. Ранее URA.RU сообщало, что из Пермского края массово уезжают иностранцы. За первые шесть месяцев 2022 года уехало больше, чем за весь 2021 год.