29 июня 2022

VIP-челябинец после скандала ушел из Общественной палаты области

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Координационный совет по вопросам реализации экологической политики в Челябинской области. Челябинск, портрет, панов феликс
На место Феликса Панова ищут нового человека Фото:

Заксобрание Челябинской области начало поиск кандидатов на место в общественной палате региона, освободившееся после досрочной отставки VIP-функционера «Единой России» и лидера экологического движения «Время Че» Феликса Панова. Информация об этом появилась на официальном сайте ЗСО.

«В связи с досрочным прекращением полномочий члена Общественной палаты Челябинской области, утвержденного членами ОПЧО, Законодательное собрание Челябинской области информирует о начале процедуры замещения вакантного места. Документы, представляемые некоммерческой организацией на кандидата, направляются в срок по 21 июля 2022 года включительно», — говорится в уведомлении.

Скандал, связанный с присутствием в Общественной палате Панова, начался в апреле. Депутат Тракторозаводского райсовета Челябинска Александр Курочкин направил прокурору области Карену Габриеляну и председателю ОП Николаю Дейнеко запросы относительно работы в палате Панова. Вопреки закону тот, по словам Курочкина, не приостановил членства в партии и, более того, остался высокопоставленным функционером ЕР.

Панов отказался от комментариев по ситуации, однако подал заявление об исключении его из ОПЧО по собственному желанию. О начале соответствующей процедуры Дейнеко официально сообщил в начале июня.

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Заксобрание Челябинской области начало поиск кандидатов на место в общественной палате региона, освободившееся после досрочной отставки VIP-функционера «Единой России» и лидера экологического движения «Время Че» Феликса Панова. Информация об этом появилась на официальном сайте ЗСО. «В связи с досрочным прекращением полномочий члена Общественной палаты Челябинской области, утвержденного членами ОПЧО, Законодательное собрание Челябинской области информирует о начале процедуры замещения вакантного места. Документы, представляемые некоммерческой организацией на кандидата, направляются в срок по 21 июля 2022 года включительно», — говорится в уведомлении. Скандал, связанный с присутствием в Общественной палате Панова, начался в апреле. Депутат Тракторозаводского райсовета Челябинска Александр Курочкин направил прокурору области Карену Габриеляну и председателю ОП Николаю Дейнеко запросы относительно работы в палате Панова. Вопреки закону тот, по словам Курочкина, не приостановил членства в партии и, более того, остался высокопоставленным функционером ЕР. Панов отказался от комментариев по ситуации, однако подал заявление об исключении его из ОПЧО по собственному желанию. О начале соответствующей процедуры Дейнеко официально сообщил в начале июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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