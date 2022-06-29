VIP-челябинец после скандала ушел из Общественной палаты области

На место Феликса Панова ищут нового человека Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заксобрание Челябинской области начало поиск кандидатов на место в общественной палате региона, освободившееся после досрочной отставки VIP-функционера «Единой России» и лидера экологического движения «Время Че» Феликса Панова. Информация об этом появилась на официальном сайте ЗСО.

«В связи с досрочным прекращением полномочий члена Общественной палаты Челябинской области, утвержденного членами ОПЧО, Законодательное собрание Челябинской области информирует о начале процедуры замещения вакантного места. Документы, представляемые некоммерческой организацией на кандидата, направляются в срок по 21 июля 2022 года включительно», — говорится в уведомлении.

Скандал, связанный с присутствием в Общественной палате Панова, начался в апреле. Депутат Тракторозаводского райсовета Челябинска Александр Курочкин направил прокурору области Карену Габриеляну и председателю ОП Николаю Дейнеко запросы относительно работы в палате Панова. Вопреки закону тот, по словам Курочкина, не приостановил членства в партии и, более того, остался высокопоставленным функционером ЕР.

Панов отказался от комментариев по ситуации, однако подал заявление об исключении его из ОПЧО по собственному желанию. О начале соответствующей процедуры Дейнеко официально сообщил в начале июня.