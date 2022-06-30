Свердловчанка не может возить мужа-инвалида по перерытой улице

Женщине трудно перемещать коляску с мужем по ремонтируемым дорогам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге на улице Большакова перекопали дороги, из-за чего маломобильные группы населения не могут беспрепятственно передвигаться по тротуарам. Об этом URA.RU рассказала одна из горожанок в рамках проекта «Бесит» в сообществе URA.RU во ВКонтакте .

«Мне очень тяжело везти мужа на инвалидной коляске в УГМК, да и на каблуках я прошлась, очень тяжело было. Перерыто со всех сторон», — сообщила екатеринбурженка. Также она подчеркнула, что ей особенно тяжело перемещать коляску со взрослым мужчиной ростом в 182 сантиметра в таких условиях.

По словам горожанки, проблемы возникают на улице Большакова, где работы ведутся только на одном участке. «При этом нет никаких досок для того, чтобы не только инвалидную коляску возить, но и ходить нормально. Между бордюрами огромные дыры. Я очень рада, что обновляют дороги, но дайте, пожалуйста, шанс людям нормально передвигаться», — подытожила женщина.

URA.RU обратилось за комментарием в администрацию Ленинского района, чтобы понять, кто ответственный за ремонт выше указанной дороги. Однако дозвониться до пресс-службы не удалось — звонки автоматически сбрасываются.

А что вас раздражает больше всего? Поделиться тем, что действительно бесит, можно в новой рубрике «Бесит» в сообществе URA.RU во ВКонтакте . Рассказывайте в комментариях о самом раздражающем, а мы каждую неделю будем выбирать самый дикий изъян и спрашивать о нем у чиновников.