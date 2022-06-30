Пациентов свердловской больницы кошмарит сигнализация машины. Видео

01 июля 2022 в 03:27 Размер текста - 17 +

Машина сигнализацией мешает больным восстанавливаться (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) пациенты ГБУЗ СО «Демидовская ЦГБ» жалуются на автомобиль, оставленный возле больницы, сигнализация которого не смолкает четверо суток. Об этом сообщил очевидец с соцсетях. «Эта машинка не дает нам [пациентам] спать в тихий час четвертый день подряд. В больнице никто не знает — чей автомобиль. Сигнализация периодически срабатывает, происходит это в течение всего дня. У машины, видимо, сигнализация слишком чувствительная. Так как замолкает она только ночью, потому что на дороге нет автомобилей. Но если у тебя, водитель, такая машина, то зачем ты ее поставил вдоль дороги, где большой поток машин?», — рассказала девушка. Очевидец жалуется, что из-за сигнализации не получается спокойно восстанавливаться после перенесенных врачебных манипуляций. «В больнице пациентам предписан покой, а под эти бесконечные звуки уснуть нереально», — добавляет девушка. Девушка начала искать владельца авто в местных группах в соцсети «ВКонтакте». В итоге помог наряд полиции, вызванный пациентами. «Наряд полиции за полчаса избавил нас от этих страданий. Машину переставили за само здание больницы. Надеюсь, она не будет шуметь оттуда», — закончила девушка. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) пациенты ГБУЗ СО «Демидовская ЦГБ» жалуются на автомобиль, оставленный возле больницы, сигнализация которого не смолкает четверо суток. Об этом сообщил очевидец с соцсетях. «Эта машинка не дает нам [пациентам] спать в тихий час четвертый день подряд. В больнице никто не знает — чей автомобиль. Сигнализация периодически срабатывает, происходит это в течение всего дня. У машины, видимо, сигнализация слишком чувствительная. Так как замолкает она только ночью, потому что на дороге нет автомобилей. Но если у тебя, водитель, такая машина, то зачем ты ее поставил вдоль дороги, где большой поток машин?», — рассказала девушка. Очевидец жалуется, что из-за сигнализации не получается спокойно восстанавливаться после перенесенных врачебных манипуляций. «В больнице пациентам предписан покой, а под эти бесконечные звуки уснуть нереально», — добавляет девушка. Девушка начала искать владельца авто в местных группах в соцсети «ВКонтакте». В итоге помог наряд полиции, вызванный пациентами. «Наряд полиции за полчаса избавил нас от этих страданий. Машину переставили за само здание больницы. Надеюсь, она не будет шуметь оттуда», — закончила девушка.