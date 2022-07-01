Свердловские власти уничтожат поселок под Екатеринбургом

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Окрестности поселка Басьяновский, ЗАТО Свободный, Верхней и Нижней Салды. Свердловская область, запустение, старое здание, поселок басьяновский, заброшенная казарма
В поселке никто не проживает с 1996 года Фото:

Поселок Куртугуз, расположенный на территории Богдановичского района (Свердловская область), будет полностью ликвидирован. Соответствующий законопроект был принят единогласно на последнем заседании Законодательного собрания Свердловской области.

С 1996 года в поселке никто не проживает. Находящиеся в нем дома — аварийные. «Возражений и предложений по упразднению Куртугуза в органы местного самоуправления Богдановича не поступило», — комментирует решение заксо председатель думы Богдановича Юрия Гринберга, пишет ИА «Октагон Урал».

Название поселка, предположительно, произошло от озера Куртугуз. По данным переписи населения РФ, в 2002 году в поселке проживали четыре человека.

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Поселок Куртугуз, расположенный на территории Богдановичского района (Свердловская область), будет полностью ликвидирован. Соответствующий законопроект был принят единогласно на последнем заседании Законодательного собрания Свердловской области. С 1996 года в поселке никто не проживает. Находящиеся в нем дома — аварийные. «Возражений и предложений по упразднению Куртугуза в органы местного самоуправления Богдановича не поступило», — комментирует решение заксо председатель думы Богдановича Юрия Гринберга, пишет ИА «Октагон Урал». Название поселка, предположительно, произошло от озера Куртугуз. По данным переписи населения РФ, в 2002 году в поселке проживали четыре человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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