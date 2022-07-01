Екатеринбурженку обвинили в захвате крыши высотки

Увеличение площади квартиры увидели во время анализа документов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жительницу дома на улице Папанина,18 в Екатеринбурге обвинили в незаконном присоединении к своей квартире крыши, площадью около 100 квадратных метров. Об этом URA.RU рассказал один из жильцов дома

«На момент ввода дома в эксплуатацию площадь квартиры была около 400 квадратных метров. Спустя два года мы заметили, что площадь квартиры стала примерно 500 квадратных метров. Это возможно только в случае присоединения лоджии, это нормально. Но, когда площадь изменилась на 100 квадратов, это ненормально. Мы посмотрели, за счет чего это произошло. Мы увидели, что на часть помещений чердака установлены капитальные перегородки, примыкающие к квартире», — рассказал собеседник агентства.

Он заявил, что женщина и ее муж, являющийся собственником, незаконно захватили крышу, которая является придомовой территорией. В правлении ТСЖ журналисту пояснили, что разбираются в вопросе.

URA.RU попыталось связаться с собственником квартиры. Он не ответил на звонок корреспондента.

Он подчеркнул, что считает произошедшее мошенничеством. Однако в полицию и прокуратуру он не обращался, поскольку, по его словам, об инциденте стало известно лишь неделю назад.

Читатель сообщил о пристройке на чердаке, ведущей на крышу Фото: читатель URA.RU

Фото: читатель URA.RU