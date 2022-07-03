03 июля 2022
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01 июля 2022

Власти ХМАО отменили ковидные ограничения для вахтовиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти ХМАО отменили коронавиресные ограничения Фото:
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Коронавирус COVID-19

Власти ХМАО отменили коронавирусные ограничения для вахтовиков, которые были приняты с начала пандемии. Постановление опубликовано на сайте правительства Югры.

«Признать утратившими силу постановления губернатора ХМАО от 20 апреля 2020 года № 36 «О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, при осуществлении организациями деятельности в ХМАО с применением вахтового метода», — сказано в документе. Вместе с этим постановление отменяет действие еще 12 ранее принятых мер.

Для вахтовиков отменили обязательный двухнедельный карантин, а также освободили от предоставления справки об эпидемиологическом окружении и размещения в буферной зоне. Также новое постановление отменяет необходимость переводить сотрудников из групп риска на дистанционную работу.

При этом власти региона сохранили рекомендацию по санитарной обработке общественного транспорта, такси и места пребывания большого количества людей. Прошедшие вакцинацию от коронавируса работники по-прежнему могут взять дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы.

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Власти ХМАО отменили коронавирусные ограничения для вахтовиков, которые были приняты с начала пандемии. Постановление опубликовано на сайте правительства Югры. «Признать утратившими силу постановления губернатора ХМАО от 20 апреля 2020 года № 36 «О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, при осуществлении организациями деятельности в ХМАО с применением вахтового метода», — сказано в документе. Вместе с этим постановление отменяет действие еще 12 ранее принятых мер. Для вахтовиков отменили обязательный двухнедельный карантин, а также освободили от предоставления справки об эпидемиологическом окружении и размещения в буферной зоне. Также новое постановление отменяет необходимость переводить сотрудников из групп риска на дистанционную работу. При этом власти региона сохранили рекомендацию по санитарной обработке общественного транспорта, такси и места пребывания большого количества людей. Прошедшие вакцинацию от коронавируса работники по-прежнему могут взять дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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