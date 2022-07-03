Власти ХМАО отменили ковидные ограничения для вахтовиков

04 июля 2022 в 11:34 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО отменили коронавиресные ограничения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Власти ХМАО отменили коронавирусные ограничения для вахтовиков, которые были приняты с начала пандемии. Постановление опубликовано на сайте правительства Югры. «Признать утратившими силу постановления губернатора ХМАО от 20 апреля 2020 года № 36 «О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, при осуществлении организациями деятельности в ХМАО с применением вахтового метода», — сказано в документе. Вместе с этим постановление отменяет действие еще 12 ранее принятых мер. Для вахтовиков отменили обязательный двухнедельный карантин, а также освободили от предоставления справки об эпидемиологическом окружении и размещения в буферной зоне. Также новое постановление отменяет необходимость переводить сотрудников из групп риска на дистанционную работу. При этом власти региона сохранили рекомендацию по санитарной обработке общественного транспорта, такси и места пребывания большого количества людей. Прошедшие вакцинацию от коронавируса работники по-прежнему могут взять дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Власти ХМАО отменили коронавирусные ограничения для вахтовиков, которые были приняты с начала пандемии. Постановление опубликовано на сайте правительства Югры. «Признать утратившими силу постановления губернатора ХМАО от 20 апреля 2020 года № 36 «О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, при осуществлении организациями деятельности в ХМАО с применением вахтового метода», — сказано в документе. Вместе с этим постановление отменяет действие еще 12 ранее принятых мер. Для вахтовиков отменили обязательный двухнедельный карантин, а также освободили от предоставления справки об эпидемиологическом окружении и размещения в буферной зоне. Также новое постановление отменяет необходимость переводить сотрудников из групп риска на дистанционную работу. При этом власти региона сохранили рекомендацию по санитарной обработке общественного транспорта, такси и места пребывания большого количества людей. Прошедшие вакцинацию от коронавируса работники по-прежнему могут взять дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы.