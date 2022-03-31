Прилепин назвал самый «разумный» итог спецоперации на Украине. «Он же самый безумный»

31 марта 2022 в 23:38 Размер текста - 17 +

Украину необходимо присоединить к РФ, а потом думать о ее дальнейшей судьбе, считает Захар Прилепин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Одним из самых «разумных» вариантов итога спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины является присоединение ее территории к составу России. Об этом заявил сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду», писатель Захар Прилепин. «Работа катастрофически тяжелая. Но разумный вариант, он же самый радикальный и самый безумный, это должно быть [присоединение] всей Украины к составу России», — заявил Захар Прилепин в интервью РИА «Новости». По его словам, после того, как Украина станет субъектом РФ, можно будет определить ее будущее как государства. Писатель отметил, что скоро «вообще не будет иметь значение, что мы сделаем» из-за высоких степеней противостояния России и Запада. Он добавил, что прежде чем делить «этот пирог» и на своих условиях все продумывать, нужно закончить «военную страшную работу». «До этого надо доделать ее там, куда еще не пришли. А там, куда мы уже пришли, надо отладить нормальную работу администрации и работу с местным населением», — резюмировал Прилепин. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Ранее Захар Прилепин выразил мнение о том, что спецоперация на Украине продлится еще как минимум 1,5 месяца. Военный журналист Борзенко предположил, чего стоит ожидать от российской спецоперации на Украине, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Одним из самых «разумных» вариантов итога спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины является присоединение ее территории к составу России. Об этом заявил сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду», писатель Захар Прилепин. «Работа катастрофически тяжелая. Но разумный вариант, он же самый радикальный и самый безумный, это должно быть [присоединение] всей Украины к составу России», — заявил Захар Прилепин в интервью РИА «Новости». По его словам, после того, как Украина станет субъектом РФ, можно будет определить ее будущее как государства. Писатель отметил, что скоро «вообще не будет иметь значение, что мы сделаем» из-за высоких степеней противостояния России и Запада. Он добавил, что прежде чем делить «этот пирог» и на своих условиях все продумывать, нужно закончить «военную страшную работу». «До этого надо доделать ее там, куда еще не пришли. А там, куда мы уже пришли, надо отладить нормальную работу администрации и работу с местным населением», — резюмировал Прилепин. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Ранее Захар Прилепин выразил мнение о том, что спецоперация на Украине продлится еще как минимум 1,5 месяца. Военный журналист Борзенко предположил, чего стоит ожидать от российской спецоперации на Украине, передает телеканал 360.