Пермский суд поставил точку в скандале с военным памятником

Спецоперацию РФ на Украине не станут вносить в список локальных конфликтов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Суд в Перми признал законным отказ мэрии в увековечивании спецоперации РФ на Украине на военном мемориале «Солдат России». Указать спецоперацию в списке локальных конфликтов требовал общественный деятель Денис Галицкий, который сообщил о решении суда.

«Ленинский районный суд г. Перми только что отказал мне в признании незаконным ответа департамента культуры и молодежной политики администрации Перми относительно внесения „специальной военной операции в Украине“ в список на монументе „Солдат России“. Мотивацию судьи Подгайной узнаю через 10 дней», — написал Галицкий в Telegram.

Ранее Галицкий потребовал от мэрии указать спецоперацию на монументе, который посвящен военным, погибшим в ходе локальных конфликтов. Получив, по его словам, «отписку», активист подал в суд. Как рассказывало URA.RU, в ходе разбирательства выяснилось, что памятник, открытый в марте 2020 года, является бесхозным. В мэрии агентству сообщили, что возьмут памятник на баланс до конца года.

Памятник «Солдат России» находится в сквере им. Советской Армии на ул. Сибирской. «Этот монумент посвящается всем военнослужащим, погибшим в период после Великой Отечественной войны не только в локальных войнах, но и в мирное время, исполняя с честью и достоинством свой воинский долг», — отмечала на церемонии открытия председатель «Пермского краевого комитета солдатских матерей» Нина Шевелева.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что решение о ее проведении было вынужденным, а все действия военных направлены на спасение мирных жителей Донбасса.

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