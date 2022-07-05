Цена одного письменного набора главы государства превышает 365 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Златоустовский оружейный завод (Челябинская область) продает письменный набор, который является точной копией набора, находящегося на столе у президента РФ Владимира Путина. Данную работу златоустовских мастеров можно найти в каталоге предприятия, ее стоимость превышает 365 тысяч рублей.

«Приобрести в собственное владение, как у Путина письменный набор, наверняка мечтает каждый почитатель этого выдающегося человека. Это может быть подарок на выборы для чиновника, руководящего работника или любой другой амбициозной личности», — написано в описании набора.

В описании также сказано, что письменный набор дополнен малахитом — одним из самых благородных камней, шарм которого подчеркивает покрытие золотом. Цена за такой набор без скидки превышает 400 тысяч рублей. Со скидкой цена одного набора составляет 365 тысяч 391 рубль.

Ранее Путин подарил экс-президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову сабли и шахматы, произведенные также Златоустовским оружейным заводом. Таким образом президент РФ поздравил Бердымухамедова с 64-летним юбилеем.

Цена одного набора превышает 465 тысяч рублей Скрин: официальный сайт Златоустовского оружейного завода