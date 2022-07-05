Росприроднадзор добивается закрытия завода челябинского олигарха

В отношении завода из холдинга «Мечела» в июле вновь прозвучали грозные заявления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что будет добиваться закрытия «Московского коксогазового завода» из холдинга «Мечел» Игоря Зюзина (Челябинск). Об этом глава ведомства сообщила 5 июля у себя в соцсетях.

«Продолжим добиваться приостановки деятельности „Москокса“. Черемушкинский суд признал предприятие виновным по 14 протоколам о нарушениях, которые мы составили на основании проверки в июле 2021 года. Точно такое же решение несколько дней назад вынес и Московский городской суд», — сообщила Радионова.

По словам главы Росприроднадзора, компания давно загрязняет воздух вредными выбросами в Ленинском городском округе Московской области. Как заявила Радионова, особенно от этого страдают жители Видного. Ведомство в течение двух лет регулярно фиксирует превышение содержания вредных веществ в месте, где расположен завод.

Радионова сообщила, что 30 июня надзорное ведомство провело внеплановую проверку. В этот момент завод без видимой причины остановил работу на источниках, где в феврале Росприроднадзор зафиксировал выбросы стирола. На просьбу предоставить документацию по технологии сжигания в коксовом цехе, что провоцирует появление клубов черного дыма, этого сделано не было.

По мнению руководителя ведомства, «Москокс» ничего не делает, чтобы решить проблему. Юристы компании настаивают на том, что завод в случае с выбросами стирола поступает правомерно. По их словам, стирол входит в состав сырого бензола — вещества, которое предприятие имеет право выбрасывать в атмосферу. Кроме того, штраф по состоявшимся решениям судов уменьшен с 1,44 миллиона до 180 тысяч рублей, заявили URA.RU в пресс-службе компании. URA.RU отправил запрос в «Москокс» об оценке прозвучавшей от Радионовой информации и ответных шагах, но на момент публикации материала комментария предприятия не получил.

Обновлено в 19:30:

«Москокс» прокомментировал URA.RU: компания подала встречные 14 жалоб на постановления Росприроднадзора, а Черемушкинский суд согласился с доводами предприятия о том, что в рамках одной проверки возможно наложение лишь одного штрафа. Суд определил его размер в 25 тысяч рублей, однако решение в законную силу не вступило и будет обжаловано.

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