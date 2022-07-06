Reuters: ЕС отправит миллиарды в Таджикистан, чтобы насолить РФ

06 июля 2022 в 16:25 Размер текста - 17 +

ЕК обратилась к банку с просьбой стать «крупнейшим инвестором» проекта Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU ЕС планирует стать крупнейшим инвестором самой высокой в мире плотины в Таджикистане, чтобы обеспечить полную энергетическую независимость от импорта нефти из России. Об этом заявили представители ЕС журналисту Reuters. «Основной причиной, по которой ЕС стал главным инвестором плотины гидроэлектростанции, было желание сделать Таджикистан и его соседей независимыми от российской энергии. ЕС заинтересован в достижении «энергетической независимости Центральной Азии от России», — сообщил Reuters официальный представитель ЕС, который отказался назвать свое имя, потому что не уполномочен говорить со СМИ. Журналист добавил, что ожидаемое строительство Рогунской ГЭС будет стоить около 8 миллиардов долларов, из которых 3 миллиарда долларов уже потрачены. Правительство в Душанбе запросило у ЕС финансовую и технологическую поддержку для завершения проекта. Европейская комиссия обратилась к банку с просьбой стать «крупнейшим инвестором» проекта. Страны Европейского союза пытаются сократить импорт нефти из России. Они подготовили шестой пакет санкций против РФ, который будет включать в себя «некоторую форму» эмбарго на поставки нефти из РФ. По их мнению, это необходимо для того, чтобы «максимизировать давление» на Москву и свести ущерб для стран Евросоюза к минимуму. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

ЕС планирует стать крупнейшим инвестором самой высокой в мире плотины в Таджикистане, чтобы обеспечить полную энергетическую независимость от импорта нефти из России. Об этом заявили представители ЕС журналисту Reuters. «Основной причиной, по которой ЕС стал главным инвестором плотины гидроэлектростанции, было желание сделать Таджикистан и его соседей независимыми от российской энергии. ЕС заинтересован в достижении «энергетической независимости Центральной Азии от России», — сообщил Reuters официальный представитель ЕС, который отказался назвать свое имя, потому что не уполномочен говорить со СМИ. Журналист добавил, что ожидаемое строительство Рогунской ГЭС будет стоить около 8 миллиардов долларов, из которых 3 миллиарда долларов уже потрачены. Правительство в Душанбе запросило у ЕС финансовую и технологическую поддержку для завершения проекта. Европейская комиссия обратилась к банку с просьбой стать «крупнейшим инвестором» проекта. Страны Европейского союза пытаются сократить импорт нефти из России. Они подготовили шестой пакет санкций против РФ, который будет включать в себя «некоторую форму» эмбарго на поставки нефти из РФ. По их мнению, это необходимо для того, чтобы «максимизировать давление» на Москву и свести ущерб для стран Евросоюза к минимуму.