24 апреля 2022

The Times: Евросоюз откажется от российской нефти. «Некоторая форма эмбарго»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Качалки. Сургут, газ, газпром, топливо, роснефть, качалка, экономика, нефть, задвижка, месторождение, нефтедобыча, запорная арматура, добыча нефти, черное золото, природные ресурсы, лукоил, сургутнефтегаз, куст нефтегазовый, цены на нефть, винтиль
Евросоюз собрался ввести «некоторую форму» эмбарго на нефть из РФ, заявил Валдис Домбровскис Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Европейский союз подготавливает шестой пакет санкций против России, который будет включать в себя «некоторую форму» эмбарго на поставки нефти из РФ. Об этом заявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

«Мы работаем над шестым пакетом санкций [против России], и один из вопросов, который мы рассматриваем — это некоторая форма нефтяного эмбарго», — заявил Валдис Домбровскис в интервью газете The Times. По его словам, это необходимо для того, чтобы «максимизировать давление» на Москву и свести ущерб для стран Евросоюза к минимуму.

Также вице-президент Еврокомиссии уточнил, что точные детали санкций, касающихся российской нефти, еще не согласованы. Новый пакет ограничительных мер может включить в себя введение тарифов на экспорт сверх определенного ценового предела и другие «некоторые нюансы», добавил он.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен объявить о новом пакете санкций против России в период с 25 по 29 апреля. Глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что эмбарго на российские энергоресурсы больше вредит Европе, чем приносит пользу. В Германии запрет на импорт российского газа назвали катастрофой. В Еврокомиссии так же отмечали, что у стран ЕС начнется кризис из-за отказа от газа из РФ. Российский сенатор Алексей Пушков обесценил западные санкции против РФ.

Страны Евросоюза, США, Канада, Япония и ряд других государств ввели беспрецедентные по своему масштабу санкции против России в связи с проведением спецоперации РФ на Украине. В качестве ответной меры президент РФ Владимир Путин объявил о решении поставлять газ «недружественным странам» только за рубли. Позже ряд стран «большой семерки» и некоторые лидеры Евросоюза заявили, что не будут расплачиваться за энергоресурсы в рублях.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.

Европейский союз подготавливает шестой пакет санкций против России, который будет включать в себя «некоторую форму» эмбарго на поставки нефти из РФ. Об этом заявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис. «Мы работаем над шестым пакетом санкций [против России], и один из вопросов, который мы рассматриваем — это некоторая форма нефтяного эмбарго», — заявил Валдис Домбровскис в интервью газете The Times. По его словам, это необходимо для того, чтобы «максимизировать давление» на Москву и свести ущерб для стран Евросоюза к минимуму. Также вице-президент Еврокомиссии уточнил, что точные детали санкций, касающихся российской нефти, еще не согласованы. Новый пакет ограничительных мер может включить в себя введение тарифов на экспорт сверх определенного ценового предела и другие «некоторые нюансы», добавил он. Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен объявить о новом пакете санкций против России в период с 25 по 29 апреля. Глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что эмбарго на российские энергоресурсы больше вредит Европе, чем приносит пользу. В Германии запрет на импорт российского газа назвали катастрофой. В Еврокомиссии так же отмечали, что у стран ЕС начнется кризис из-за отказа от газа из РФ. Российский сенатор Алексей Пушков обесценил западные санкции против РФ. Страны Евросоюза, США, Канада, Япония и ряд других государств ввели беспрецедентные по своему масштабу санкции против России в связи с проведением спецоперации РФ на Украине. В качестве ответной меры президент РФ Владимир Путин объявил о решении поставлять газ «недружественным странам» только за рубли. Позже ряд стран «большой семерки» и некоторые лидеры Евросоюза заявили, что не будут расплачиваться за энергоресурсы в рублях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...