The Times: Евросоюз откажется от российской нефти. «Некоторая форма эмбарго»

25 апреля 2022 в 05:46 Размер текста - 17 +

Европейский союз подготавливает шестой пакет санкций против России, который будет включать в себя «некоторую форму» эмбарго на поставки нефти из РФ. Об этом заявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис. «Мы работаем над шестым пакетом санкций [против России], и один из вопросов, который мы рассматриваем — это некоторая форма нефтяного эмбарго», — заявил Валдис Домбровскис в интервью газете The Times. По его словам, это необходимо для того, чтобы «максимизировать давление» на Москву и свести ущерб для стран Евросоюза к минимуму. Также вице-президент Еврокомиссии уточнил, что точные детали санкций, касающихся российской нефти, еще не согласованы. Новый пакет ограничительных мер может включить в себя введение тарифов на экспорт сверх определенного ценового предела и другие «некоторые нюансы», добавил он. Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен объявить о новом пакете санкций против России в период с 25 по 29 апреля. Глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что эмбарго на российские энергоресурсы больше вредит Европе, чем приносит пользу. В Германии запрет на импорт российского газа назвали катастрофой. В Еврокомиссии так же отмечали, что у стран ЕС начнется кризис из-за отказа от газа из РФ. Российский сенатор Алексей Пушков обесценил западные санкции против РФ. Страны Евросоюза, США, Канада, Япония и ряд других государств ввели беспрецедентные по своему масштабу санкции против России в связи с проведением спецоперации РФ на Украине. В качестве ответной меры президент РФ Владимир Путин объявил о решении поставлять газ «недружественным странам» только за рубли. Позже ряд стран «большой семерки» и некоторые лидеры Евросоюза заявили, что не будут расплачиваться за энергоресурсы в рублях.