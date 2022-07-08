Полиция задержала мужчину, который разбил саперной лопатой несколько машин в поселке Кольцово возле Екатеринбурга. Он уверяет, что его заставили это сделать. Обстоятельства инцидента выясняют, рассказали URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
«Сотрудниками отдела полиции №6 проводится проверка. Устанавливаются подробности произошедшего, подозреваемый задержан. По итогам проверочных мероприятий будет принято обоснованное процессуальное решение», — рассказали в полиции.
Инцидент произошел на улице Испытателей в Кольцово ранним утром. По словам очевидцев, мужчина с саперной лопатой разбил лобовые стекла нескольких машин. На шум вышли местные жители и задержали дебошира. Он пояснил, что его «психологически заставил» это сделать другой мужчина. Горожане предположили, что у задержанного галлюцинации на фоне употребления алкоголя.
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