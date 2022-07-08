Полиция задержала екатеринбуржца, разбившего машины лопатой. Видео 09 июля 2022 в 14:58 Размер текста - 17 + Инцидент произошел ранним утром на улице Испытателей Фото: pixabay.com Полиция задержала мужчину, который разбил саперной лопатой несколько машин в поселке Кольцово возле Екатеринбурга. Он уверяет, что его заставили это сделать. Обстоятельства инцидента выясняют, рассказали URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Сотрудниками отдела полиции №6 проводится проверка. Устанавливаются подробности произошедшего, подозреваемый задержан. По итогам проверочных мероприятий будет принято обоснованное процессуальное решение», — рассказали в полиции. Инцидент произошел на улице Испытателей в Кольцово ранним утром. По словам очевидцев, мужчина с саперной лопатой разбил лобовые стекла нескольких машин. На шум вышли местные жители и задержали дебошира. Он пояснил, что его «психологически заставил» это сделать другой мужчина. Горожане предположили, что у задержанного галлюцинации на фоне употребления алкоголя. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» . Полиция задержала мужчину, который разбил саперной лопатой несколько машин в поселке Кольцово возле Екатеринбурга. Он уверяет, что его заставили это сделать. Обстоятельства инцидента выясняют, рассказали URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Сотрудниками отдела полиции №6 проводится проверка. Устанавливаются подробности произошедшего, подозреваемый задержан. По итогам проверочных мероприятий будет принято обоснованное процессуальное решение», — рассказали в полиции. Инцидент произошел на улице Испытателей в Кольцово ранним утром. По словам очевидцев, мужчина с саперной лопатой разбил лобовые стекла нескольких машин. На шум вышли местные жители и задержали дебошира. Он пояснил, что его «психологически заставил» это сделать другой мужчина. Горожане предположили, что у задержанного галлюцинации на фоне употребления алкоголя. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям