В Асбесте мужчины представились сотрудниками службы безопасности карьера и открыли стрельбу из газового пистолета Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Двое неизвестных расстреляли из газового пистолета мужчину, рыбачившего на затопленном карьере в Асбесте (Свердловская область). Личности нападавших уже установлены, рассказал URA.RU пресс-секретарь свердловского управления МВД Валерий Горелых.

«Сообщение по данному факту поступило в дежурную часть ОВД города Асбеста 7 июля в 22:15 из приемного покоя местной больницы. Туда обратился за помощью мужчина 1979 года рождения. Медики установили, что у пострадавшего ожог лица, плеча и предплечья. Госпитализация ему не потребовалась, после оказания помощи его отпустили домой на амбулаторное лечение», — рассказал полковник Горелых.

Инцидент произошел на берегу затопленного карьера прииска Пролетарского в Асбесте. Двое мужчин рыбачили, когда к ним подплыли неизвестные на лодке, представились сотрудниками службы безопасности и запретили ловить рыбу. Видео конфликта опубликовал на своей странице «ВКонтакте» местный житель Вячеслав Прожерин. На нем видно, что мужчины общаются на повышенных тонах, в какой-то момент один из тех, кто был в лодке, достает пистолет и начинает стрелять по оппоненту. Рыбак не растерялся и в ответ начал кидаться булыжниками, мужчины в лодке спешно уплыли.

«Есть нехорошие люди, застывшие в лихих девяностых. Не для того наши родители разрабатывали здесь породу, чтоб потом какие-то отморозки, якобы арендовав это карьер, начали мочить из огнестрела мирных рыбаков. Даже если вы имеете какое-то право на пользование природными ресурсами России, не имеете права применять спецсредства, а тем более травматическое оружие в отношение гражданского населения», — написал Прожерин.

Руководство ОВД Асбеста поручило провести проверку по факту инцидента службе уголовного розыска. «По предварительным данным, в ходе конфликта применялся не травматический, а газовый пистолет, о чем свидетельствуют травмы потерпевшего. По итогам работы сыщики примут обоснованное процессуальное решение. Личности участников инцидента установлены», — добавил полковник Горелых.

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