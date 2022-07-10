Пермяк погиб в боях за Лисичанск

11 июля 2022 в 09:55 Размер текста - 17 +

Отпевание состоится в Храме в честь Тихвинской иконы Божьей Матери в Кунгуре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель Кунгура (Пермский край) Никита Степанов погиб в ходе спецоперации РФ на Украине. Как сообщили в мэрии Кунгура, он участвовал в боях за город Лисичанск Луганской области. «С прискорбием сообщаем, что 05 июля 2022 года при выполнении воинского долга во время специальной операции на Украине в боях за город Лисичанск Луганской области погиб Степанов Никита Александрович, 11.06.1998 г. р. уроженец Кунгурского района», — сообщается на официальной странице Кунгурского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». Степанов в 2016 году поступил в Кунгурский сельскохозяйственный колледж, где обучался по специальности «Механизация сельского хозяйства», в апреле 2018 года отправился в армию, а в 2019 подписал контракт. Он был старшим наводчиком расчета реактивного артиллерийского взвода. Спецоперацию на территории Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Как отметил глава государства, это ответ на геноцид жителей ЛНР и ДНР со стороны ВСУ и нацбатов. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Житель Кунгура (Пермский край) Никита Степанов погиб в ходе спецоперации РФ на Украине. Как сообщили в мэрии Кунгура, он участвовал в боях за город Лисичанск Луганской области. «С прискорбием сообщаем, что 05 июля 2022 года при выполнении воинского долга во время специальной операции на Украине в боях за город Лисичанск Луганской области погиб Степанов Никита Александрович, 11.06.1998 г. р. уроженец Кунгурского района», — сообщается на официальной странице Кунгурского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». Степанов в 2016 году поступил в Кунгурский сельскохозяйственный колледж, где обучался по специальности «Механизация сельского хозяйства», в апреле 2018 года отправился в армию, а в 2019 подписал контракт. Он был старшим наводчиком расчета реактивного артиллерийского взвода. Спецоперацию на территории Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Как отметил глава государства, это ответ на геноцид жителей ЛНР и ДНР со стороны ВСУ и нацбатов.