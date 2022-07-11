11 июля 2022

Двое пьяных тагильчан прыгнули в воду с моста. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Чусовой, пешеходный мост, река чусовая, чусовой, спортивная база огонек, эко парк реки чусовой
Пьяные тагильчане прыгнули в воду с пешеходного моста Фото:

Двое пьяных жителей Нижнего Тагила прыгнули в воду с моста, одного из мужчин с травмами увезли в больницу. Об этом сообщили очевидцы.

«Один из дебоширов пострадал, в результате чего, покинул место событий на карете скорой помощи. А вот со второго участника сотрудники правоохранительных органов брали объяснения», — рассказали очевидцы сообществу «ЧП Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел 11 июля на пешеходном мосту возле пересечения улиц Красноармейская и Серова. По словам очевидцев, мужчины устроили разборки, после чего поочередно прыгнули в воду. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МУ МВД «Нижнетагильское». На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало о екатеринбургском блогере, который прыгнул в Исеть с моста на Плотинке. Также агентство рассказывало, что подросток из Екатеринбурга прыгнул в реку с набережной, его друзья сняли прыжок на видео.

Фото:

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Двое пьяных жителей Нижнего Тагила прыгнули в воду с моста, одного из мужчин с травмами увезли в больницу. Об этом сообщили очевидцы. «Один из дебоширов пострадал, в результате чего, покинул место событий на карете скорой помощи. А вот со второго участника сотрудники правоохранительных органов брали объяснения», — рассказали очевидцы сообществу «ЧП Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел 11 июля на пешеходном мосту возле пересечения улиц Красноармейская и Серова. По словам очевидцев, мужчины устроили разборки, после чего поочередно прыгнули в воду. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МУ МВД «Нижнетагильское». На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало о екатеринбургском блогере, который прыгнул в Исеть с моста на Плотинке. Также агентство рассказывало, что подросток из Екатеринбурга прыгнул в реку с набережной, его друзья сняли прыжок на видео.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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