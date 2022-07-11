Двое пьяных тагильчан прыгнули в воду с моста. Фото

12 июля 2022 в 01:22 Размер текста - 17 +

Пьяные тагильчане прыгнули в воду с пешеходного моста Фото: Сергей Русанов © URA.RU Двое пьяных жителей Нижнего Тагила прыгнули в воду с моста, одного из мужчин с травмами увезли в больницу. Об этом сообщили очевидцы. «Один из дебоширов пострадал, в результате чего, покинул место событий на карете скорой помощи. А вот со второго участника сотрудники правоохранительных органов брали объяснения», — рассказали очевидцы сообществу «ЧП Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел 11 июля на пешеходном мосту возле пересечения улиц Красноармейская и Серова. По словам очевидцев, мужчины устроили разборки, после чего поочередно прыгнули в воду. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МУ МВД «Нижнетагильское». На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало о екатеринбургском блогере, который прыгнул в Исеть с моста на Плотинке. Также агентство рассказывало, что подросток из Екатеринбурга прыгнул в реку с набережной, его друзья сняли прыжок на видео. Фото: сообщество «ЧП Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте» Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Двое пьяных жителей Нижнего Тагила прыгнули в воду с моста, одного из мужчин с травмами увезли в больницу. Об этом сообщили очевидцы. «Один из дебоширов пострадал, в результате чего, покинул место событий на карете скорой помощи. А вот со второго участника сотрудники правоохранительных органов брали объяснения», — рассказали очевидцы сообществу «ЧП Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел 11 июля на пешеходном мосту возле пересечения улиц Красноармейская и Серова. По словам очевидцев, мужчины устроили разборки, после чего поочередно прыгнули в воду. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МУ МВД «Нижнетагильское». На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало о екатеринбургском блогере, который прыгнул в Исеть с моста на Плотинке. Также агентство рассказывало, что подросток из Екатеринбурга прыгнул в реку с набережной, его друзья сняли прыжок на видео.