Алексей Орлов не скрывает: ему нравится все, что делает Stenograffia Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Во время прогулки по местам арт-фестиваля Stenograffia мэра Екатеринбурга Алексея Орлова спровоцировали на оценку партизанского фестиваля «Карт-бланш». Интересно, что обе площадки считаются конкурирующими. Одна — Stenograffia — работает при поддержке властей (в том числе финансовой), другая — принципиально дистанцируется от чиновников.

«Как вы лично относитесь к партизанскому фестивалю „Карт-бланш“?» — задала вопрос журналистка. «Честно говоря, про „Карт-бланш“ знаю немного. Вообще к партизанским вещам… Разумная инициатива, если она разумная, должна быть поддержана. То, что это выражает какой-то протест… Это делать надо очень аккуратно. Это мое личное мнение. У нас город свободный, свободномыслящий», — передает слова Орлова корреспондент URA.RU.

Днем 13 июля градоначальнику показали три арт-объекта. Первый — уникальная мозаика на вентиляционной шахте «Центральной» гостиницы. Второй — мурал на улице Малышева, 56А, на котором изображен рабочий. Работу выполнил сербский художник Дэян Иванович. Третий арт-объект — забор возле полпредства, разрисованный художниками-любителями.

Обо всех этих работах Орлов высказался восторженно. И дал понять, что власти будут поддерживать Stenograffia и впредь. Ранее URA.RU рассказывало, что нормальные отношения между оргкомитетом фестиваля и мэрией установились только в 2021 году — как раз после назначения Орлова. При предыдущей команде в мэрии ходили слухи, что чиновники в обмен на оказание спонсорской поддержки просили у активистов откаты.

Наибольшее впечатление на Орлова произвела работа сербского художника Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

А к забору у полпредства он выведет подчиненных с лопатами Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Авторы мозаики у «Центральной» гостиницы заверяют, что она продержится долго Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU