Голландцы заморозили стройку новой очереди «Меги» в Екатеринбурге

Редевелопмент «Меги» хотели провести в два этапа Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Вслед за остановкой работы ИКЕА в России холдинг Ingka Centres (Лейден, Нидерланды) заморозил строительство второй очереди торговой центра «Мега» в Екатеринбурге. Соответствующий комментарий в местных СМИ распространила пресс-служба компании, управляющей ТЦ.

«Наши торговые центры „Мега“ являются важной частью сообществ, в которых они расположены, и останутся открытыми, чтобы у посетителей был доступ к необходимым товарам. Чтобы сфокусироваться на обеспечении хорошего покупательского опыта и функционирования торгового центра, мы приостановим проект редевелопмента в „Меге Екатеринбург“», — говорится в сообщении.

О планах построить вторую очередь «Меги» Ingka Centres объявила в 2020 году. Ожидалось, что редевелопмент обойдется холдингу в пять миллиардов рублей. Предполагалось, что в новом здании появятся кинотеатр, детская площадка, комьюнити-центр и фуд-корт.

Работы хотели провести в два этапа. На первом должны были построить новое здание со стороны улицы Объездной (за счет этого общая площадь ТЦ увеличилась бы на треть), на втором — начать перестраивать действующий корпус ТЦ, там, где работают OBI и спортивные магазины.