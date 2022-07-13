Челябинск получил землю под мегапроект для двух вузов

Территориально строительная площадка будущего кампуса займет пространство между ЧелГУ и ЮУрГУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске два земельных участка под университетский кампус двух вузов — Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) и Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) перешли в собственность региона. Как Минобрнауки РФ сообщило на своем сайте, переданная площадь составила 58,8 кв. метра.

«Два земельных участка общей площадью почти 58,8 тысяч квадратных метров на улице Братьев Кашириных в Челябинске переданы в собственность региона. Назначение — строительство межуниверситетского кампуса мирового уровня на базе Челябинского госуниверситета», — сообщило министерство.

В ведомстве напомнили, что проект кампуса ЧелГУ и ЮУрГУ в 2021 году прошел первую волну отбора. Новая локация будет многофункциональной. Здесь разместятся студенческие общежития на 3,4 тысячи мест. Также построят лаборатории, научные пространства, библиотеку, коворкинг, конгрессно-выставочный комплекс и деловой центр. Совокупная площадь будущего объекта составит 114 тысяч кв. метров.

Кампус будет создаваться на основе государственно-частного партнерства. В июле об этом сообщил губернатор области Алексей Текслер после встречи с представителями банка ВТБ. Финансовое учреждение выступит единственным концессионером.

Будущий кампус будет способствовать привлечению талантливой молодежи в сферу науки. Такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин, объявляя 2022—2031 годы Десятилетием науки и технологий. Кроме кампусов, в российских вузах открываются кванториумы, запускается работа новых лабораторий. Количество бюджетных мест увеличено. Собранные воедино, меры должны сохранить международное лидерство России в области технологий.