Кастинг на последнее место в челябинском заксобрании завершился

Итоги избирательной кампании станут известны 11 сентября Фото: Илья Московец © URA.RU

Единственный свободный мандат заксобрания Челябинской области оспорят между собой представители шести политических партий и один самовыдвиженец. Прием документов на участие в довыборах по Троицкому одномандатному округу завершен, сообщили URA.RU в облизбиркоме.

«Документы подали семь человек. В том числе шесть представителей региональных отделений политических партий и один в порядке самовыдвижения. Первоначально в выборах намеревались участвовать представители семи партий, но областная организация „Яблока“ не смогла представить документы», — пояснили URA.RU в областной избирательной комиссии.

Так, «Единая Россия» выдвинула ректора аграрного вуза Светлану Черепухину, ЛДПР сделала ставку на руководителя молодежной парторганизации Андрея Самохвалова, от «Справедливой России» идет Сергей Низамутдинов, а «Яблоко» должен был представлять Сергей Шичков. Российскую партию пенсионеров (РППС), сумевшую в 2020 году получить сразу два мандата, в этой кампании будет представлять замгендиректора клиники «Эф Эм Си», врач Алексей Фролов. КПРФ представляет местный коммунальщик и депутат горсобрания Алексей Холкин, который также возглавляет местный горком партии. Последний заявилась на участие в предвыборной гонке партия «Новые люди», которую представляет депутат троицкого горсобрания Лев Живайкин. Единственным самовыдвиженцем стал юрист и правозащитник Александр Лебедев, который первым зарегистрировал свою кандидатуру.

Мандат ЗСО освободилось в 2021 году, когда вице-спикер Владимир Павлов ушел работать в Госдуму по спискам «Единой России». Выборы состоятся в единый день голосования 11 сентября. В общей сложности, в 24 муниципальных районах Челябинской области проходит 71 избирательная кампания по выборам в органы местного самоуправления.

Кандидат от «Яблока» все же не будет участвовать в выборной гонки — партия не сумела собрать нужное количество подписей Скрин: пресс-служба избирательной комиссии Челябинской области