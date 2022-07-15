Свердловские наркологи назвали опасный способ выхода из запоя

Специалисты уверены, что выход из запоя на дому может быть опасен для свердловчан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Услуги частных наркологов, готовых приехать на дом к пациенту и вывести его из запоя, могут быть опасны для здоровья свердловчан, поскольку не подлежат лицензированию. Об этом заявили специалисты Свердловской областной наркологической больницы, сообщает пресс-служба Минздрава Свердловской области.

«Оказание наркологической помощи на дому не входит в утвержденный законом перечень и не подлежит лицензированию. Помощь оказывается в условиях стационара, амбулаторно, а вне медорганизации — по месту вызова бригады скорой помощи. Стоит задуматься, насколько правомерны действия лиц, которые готовы провести все процедуры на дому», — предупреждают свердловские наркологи.

Специалисты отмечают, что для правильной диагностики и лечения больных алкоголизмом необходимо наблюдение со стороны квалифицированных бригад врачей, способных своевременно приступить к оказанию помощи. «В стационарных условиях вместе с психиатром-наркологом работает анестезиолог-реаниматолог, а во время лечения пациенту может понадобиться осмотр терапевта и невролога», — рассказали специалисты областной наркологической больницы.

Врачи отмечают, что необходимо круглосуточное наблюдение медиков за состоянием пациента, которое может непредсказуемо изменяться как с положительной, так и отрицательной динамикой. «Обеспечить такое наблюдение на дому — невозможно», — подчеркивают врачи.

Ранее URA.RU сообщало, что врачи заявили о смертельной опасности алкоголя в летнюю жару. Употребление алкоголя в жаркую погоду провоцирует проблемы с сердечно-сосудистой системой, инсульты, инфаркты, панкреатит и может стать причиной солнечного удара вплоть до летального исхода.

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