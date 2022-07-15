15 июля 2022

Куйвашев ответил Пельшу, перепутавшему фамилию. «Главное — не Куйбышев»

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Евраз. Нижний Тагил , куйвашев евгений
Евгений Куйвашев ответил Пельшу, перепутавшему ударение в его фамилии Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил ведущему игры в КВН Валдису Пельшу, который перепутал ударение в его фамилии. Об этом глава региона рассказал в своем официальном telegram-канале.

«Валдис перепутал мою фамилию. „КуйвАшев“, говорит. Приятно, что зал ему хором подсказал, но ничего, я привык. Главное — не Куйбышев», — поделился Куйвашев.

В МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО» прошла третья «Встреча выпускников КВН». Свердловский губернатор сообщил, что ему понравилась игра: «Смешной получился КВН. Очень много было шуток про нашу область».

Ранее URA.RU сообщало, что легенды КВН помогли Екатеринбургу ответить телеведущему Владимиру Соловьеву. Также агентство рассказывало, что звезды КВН выступили в военном госпитале в Екатеринбурге.

Люди из зала указали Валдису Пельшу на ошибку в фамилии Куйвашева
Фото:

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил ведущему игры в КВН Валдису Пельшу, который перепутал ударение в его фамилии. Об этом глава региона рассказал в своем официальном telegram-канале. «Валдис перепутал мою фамилию. „КуйвАшев“, говорит. Приятно, что зал ему хором подсказал, но ничего, я привык. Главное — не Куйбышев», — поделился Куйвашев. В МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО» прошла третья «Встреча выпускников КВН». Свердловский губернатор сообщил, что ему понравилась игра: «Смешной получился КВН. Очень много было шуток про нашу область». Ранее URA.RU сообщало, что легенды КВН помогли Екатеринбургу ответить телеведущему Владимиру Соловьеву. Также агентство рассказывало, что звезды КВН выступили в военном госпитале в Екатеринбурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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