13 июля 2022

Звезды КВН выступили в Екатеринбурге перед ранеными военными. Фото

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Комики показали военным больше 20 миниатюр Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В военном госпитале Екатеринбурга, где лечатся участники военной спецоперации РФ на Украине, выступили звезды КВН — команды «Русская дорога» (Армавир, чемпион Высшей лиги-2020) и сборная Снежногорска (Мурманская область, финалист Высшей лиги-2019). Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

За время концерта юмористы показали больше 20 миниатюр. Значительная часть — по сюжетам советских фильмов. «Мы показали свою лучшую программу, ранее мы ее показывали в различных городах. У нас в команде есть традиция, что на каждое мое выступление мы разыгрываем сценку, где якобы приезжает мой родственник. Сегодня для военнослужащих мы показали сценку с дядей, который служит в одной из воинских частей в Екатеринбурге», — поделился Алексей Кривеня, капитан «Русской дороги».

По его словам, для бойцов такие выступления — возможность отвлечься. Ранее, как писало URA.RU, в госпиталь приезжали и другие знаменитости — Григорий Лепс, Олег Газманов, Юлия Чичерина и Сергей Безруков.

О начале спецоперации РФ на Украине было объявлено 24 февраля. Основная цель кампании, как отмечал президент РФ Владимир Путин, — демилитаризация и денацификация этой страны.

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В военном госпитале Екатеринбурга, где лечатся участники военной спецоперации РФ на Украине, выступили звезды КВН — команды «Русская дорога» (Армавир, чемпион Высшей лиги-2020) и сборная Снежногорска (Мурманская область, финалист Высшей лиги-2019). Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. За время концерта юмористы показали больше 20 миниатюр. Значительная часть — по сюжетам советских фильмов. «Мы показали свою лучшую программу, ранее мы ее показывали в различных городах. У нас в команде есть традиция, что на каждое мое выступление мы разыгрываем сценку, где якобы приезжает мой родственник. Сегодня для военнослужащих мы показали сценку с дядей, который служит в одной из воинских частей в Екатеринбурге», — поделился Алексей Кривеня, капитан «Русской дороги». По его словам, для бойцов такие выступления — возможность отвлечься. Ранее, как писало URA.RU, в госпиталь приезжали и другие знаменитости — Григорий Лепс, Олег Газманов, Юлия Чичерина и Сергей Безруков. О начале спецоперации РФ на Украине было объявлено 24 февраля. Основная цель кампании, как отмечал президент РФ Владимир Путин, — демилитаризация и денацификация этой страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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