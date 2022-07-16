Депутат ГД предложила новые меры поддержки молодых россиян

Молодые предприниматели могут получить гранты на развитие бизнеса, напомнила Екатерина Стенякина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Стоит задуматься о новых программах поддержки молодых специалистов, учитывая экономическую и политическую ситуацию в России. Таким мнением с URA.RU поделилась член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

«Государству, в зависимости от экономической и политической ситуации, необходимо развивать поддержку молодых специалистов и корректировать существующие меры, внедряя, в том числе, жилищные и другие программы. Например, по развитию карьерного роста начинающих работников», — сказала Екатерина Стенякина.

Также депутат рассказала о существующей поддержке молодых специалистов. «В марте 2022 года был принят законопроект правительства РФ по поддержке граждан и бизнеса в условиях санкций. В рамках этой нормы правительство РФ предприняло ряд шагов для поддержки молодых работников. Во-первых, молодые предприниматели в возрасте до 25 лет включительно получат гранты на создание или развитие своих проектов. Их предоставляют как индивидуальным предпринимателям, так и учредителям предприятий. Молодые бизнесмены имеют возможность получить от 100 до 500 тысяч рублей и до млн рублей, если ведут деятельность в Арктической зоне», — отметила парламентарий.

Член комитета Госдумы по труду добавила, что в РФ существуют субсидии за трудоустройство молодежи. «18 марта 2022 года правительство РФ открыло прием заявок. Предусмотрена выплата в размере трех МРОТ. На господдержку могут рассчитывать индивидуальные предприниматели и организации, которые в 2022 году возьмут на работу молодых людей из отдельных категорий. Подать заявление можно дистанционно — через портал „Работа России“», — объяснила Стенякина.

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