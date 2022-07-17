В центре Екатеринбурга прошел митинг в поддержку спецоперации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В центре Екатеринбурга у ККТ «Космос» прошел митинг в поддержку спецоперации РФ на Украине, организованный мэрией и свердловским отделением «Единой России». В начале акции на импровизированную сцену выбежала девушка-провокатор и попыталась сорвать ее, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Десятки горожан зарядили свой лозунг — „Россия — это сила“. Позже на сцену выбежала девушка-провокатор и попыталась сорвать акцию. Ее сопровождала женщина-оператор. Активистку тут же увела полиция (при помощи экс-руководителя региональной ячейки „Молодой Гвардии“ Артема Николаева)», — рассказал журналист агентства.

Основными ораторами на митинге были спикер заксобрания Людмила Бабушкина, ее первый зам Виктор Шептий, глава Железнодорожного района Виталий Першин. «Сегодня идет ожесточенная борьба украинских нацистов за Донбасс, но жители [этой территории] очень надеются на свою народную армию. Я уверена, что Донбасс скоро будет освобожден. Мы верим и поддерживаем наших бойцов, которые сегодня освобождают Донбасс от русофобии и нацизма», — сказала Бабушкина.

Как писало URA.RU, военная спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Кремль неоднократно заявлял, что цель кампании — демилитаризация и денацификация Украины.

Митинг в поддержку спецоперации РФ на Украине Фото: корреспондент URA.RU