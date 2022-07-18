В Екатеринбурге сняли сериал о борьбе с нечистью «Город бесов». Фото

19 июля 2022 в 00:07 Размер текста - 17 +

По сюжету, секретное подразделение в Екатеринбурге отлавливает нечисть Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Студия Big Bag Films сняла в Екатеринбурге сериал «Город бесов», в котором рассказывается об охотниках за нечистью в городе. Генеральный продюсер компании Алексей Стасюк рассказал URA.RU, что для названия специально взяли известное словосочетание, чтобы обозначить месторождение проекта. «Городом бесов» Екатеринбург неоднократно называл телеведущий Владимир Соловьев. «Осенью 2021 года буквально за месяц сняли 10 эпизодов, каждый по шесть минут. Сериал полностью готов, все участники кинопроцесса из Екатеринбурга. Подвоха в названии [„Город бесов“] нет, мы использовали прямой смысл слов. Специально увязали с известным словосочетанием, чтобы обозначить месторождения проекта. Это шутка такая», — рассказал Стасюк. Сериал снят в вертикальном формате и сделан для клипов «ВКонтакте», там же и появится. Авторы проекта надеются, что премьера пройдет в сентябре, дату постоянно переносят. Несколько дней назад сериал презентовали на фестивале «Пилот». «Город бесов» — хулиганская фэнтези-комедия об охотниках за нечистью. «Это мистическая комедия о самой секретной службе России. На стыке Европы и Азии есть еще один стык, стык двух миров, нашего и потустороннего. Охраняют людей от захватчиков с того света — СПМС — секретное подразделение миграционной службы, этакие „люди в черном“ на Урале», — добавляет Стасюк. Кадр из сериала «Город бесов» Кадр из сериала «Город бесов» Кадр из сериала «Город бесов» Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Студия Big Bag Films сняла в Екатеринбурге сериал «Город бесов», в котором рассказывается об охотниках за нечистью в городе. Генеральный продюсер компании Алексей Стасюк рассказал URA.RU, что для названия специально взяли известное словосочетание, чтобы обозначить месторождение проекта. «Городом бесов» Екатеринбург неоднократно называл телеведущий Владимир Соловьев. «Осенью 2021 года буквально за месяц сняли 10 эпизодов, каждый по шесть минут. Сериал полностью готов, все участники кинопроцесса из Екатеринбурга. Подвоха в названии [„Город бесов“] нет, мы использовали прямой смысл слов. Специально увязали с известным словосочетанием, чтобы обозначить месторождения проекта. Это шутка такая», — рассказал Стасюк. Сериал снят в вертикальном формате и сделан для клипов «ВКонтакте», там же и появится. Авторы проекта надеются, что премьера пройдет в сентябре, дату постоянно переносят. Несколько дней назад сериал презентовали на фестивале «Пилот». «Город бесов» — хулиганская фэнтези-комедия об охотниках за нечистью. «Это мистическая комедия о самой секретной службе России. На стыке Европы и Азии есть еще один стык, стык двух миров, нашего и потустороннего. Охраняют людей от захватчиков с того света — СПМС — секретное подразделение миграционной службы, этакие „люди в черном“ на Урале», — добавляет Стасюк.