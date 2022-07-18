«Уральские авиалинии» ищут инженера для самолетов Sukhoi Superjet. Скрин

19 июля 2022 в 01:11 Размер текста - 17 +

В авиапарке компании пока нет самолетов Sukhoi Superjet 100 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авиакомпания «Уральские авиалинии» выложила объявление о поиске инженера для обслуживания самолетов Sukhoi Superjet 100. Сейчас в компании эксплуатируют только авиалайнеры Airbus. Объявление появилось на сайте вакансий HeadHunter. «[Требуется] инженер по ТО АТ/АиРЭО. Обязанности: организация и выполнение технического обслуживания ВС Sukhoi Superjet 100, поддержание ВС в состоянии летной годности; организация и выполнение технического обслуживания авиационного и радиоэлектронного оборудования самолетов, двигателей и их систем», — говорится в объявлении. Кандидат должен иметь высшее авиационное образование, опыт работы по техобслуживанию Sukhoi Superjet 100 и допуск на техобслуживание. Место работы — аэропорт Кольцово. На сайте «Уральских авиалиний» указано, что компания эксплуатирует 52 авиалайнера Airbus разных моделей. URA.RU обратилось в пресс-службу, чтобы узнать, планирует ли перевозчик расширять авиапарк. На момент публикации новости ответ не поступил. В 2021 году глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявлял, что российский самолет Sukhoi Superjet 100 станет основным для региональной авиации. Он отметил, что за последний год удалось повысить исправность SSJ-100 на 10%. Также средний налет на одну машину увеличился до семи-восьми часов. По словам Слюсаря, уровень SSJ-100 теперь сопоставим с конкурентами. Вакансию опубликовали на сайте 18 июля Скрин с сайта HeadHanter Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Авиакомпания «Уральские авиалинии» выложила объявление о поиске инженера для обслуживания самолетов Sukhoi Superjet 100. Сейчас в компании эксплуатируют только авиалайнеры Airbus. Объявление появилось на сайте вакансий HeadHunter. «[Требуется] инженер по ТО АТ/АиРЭО. Обязанности: организация и выполнение технического обслуживания ВС Sukhoi Superjet 100, поддержание ВС в состоянии летной годности; организация и выполнение технического обслуживания авиационного и радиоэлектронного оборудования самолетов, двигателей и их систем», — говорится в объявлении. Кандидат должен иметь высшее авиационное образование, опыт работы по техобслуживанию Sukhoi Superjet 100 и допуск на техобслуживание. Место работы — аэропорт Кольцово. На сайте «Уральских авиалиний» указано, что компания эксплуатирует 52 авиалайнера Airbus разных моделей. URA.RU обратилось в пресс-службу, чтобы узнать, планирует ли перевозчик расширять авиапарк. На момент публикации новости ответ не поступил. В 2021 году глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявлял, что российский самолет Sukhoi Superjet 100 станет основным для региональной авиации. Он отметил, что за последний год удалось повысить исправность SSJ-100 на 10%. Также средний налет на одну машину увеличился до семи-восьми часов. По словам Слюсаря, уровень SSJ-100 теперь сопоставим с конкурентами.