Конгрессмен США: Байден «показал средний палец» американцам

19 июля 2022 в 01:12 Размер текста - 17 +

Байден наплевал на интересы американских нефтяников, уверен Дональдс Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Конгрессмен Байрон Дональдс раскритиковал президента США Джо Байдена за его игнорирование интересов американских нефтяников в области энергетической политики. Он опубликовал видео со встречи главы Белого дома с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, на котором лидеры стран приветствуют друг друга прикосновением сжатых кулаков. «Удар кулаком с саудовцами и средний палец Техасу, Колорадо, Аляске, Северной Дакоте и Нью-Мексико, готовым добывать нефть, которую Байден выпрашивает у Саудовской Аравии. Америка в последнюю очередь», — написал Дональдс в своем twitter-аккаунте. «Америке конец», — заключил он. Ранее СМИ сообщили, что Джо Байден посетил Саудовскую Аравию, чтобы заключить с ней нефтяной союз против России и Китая. Как утверждают западные журналисты, американский лидер попросил Саудовскую Аравию значительно увеличить добычу нефти, чтобы стабилизировать мировой рынок и снизить цены на топливо в США. В результате Саудовская Аравия по итогам встреч взяла на себя обязательство поддерживать баланс мирового рынка нефти в целях обеспечения устойчивого экономического роста. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Конгрессмен Байрон Дональдс раскритиковал президента США Джо Байдена за его игнорирование интересов американских нефтяников в области энергетической политики. Он опубликовал видео со встречи главы Белого дома с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, на котором лидеры стран приветствуют друг друга прикосновением сжатых кулаков. «Удар кулаком с саудовцами и средний палец Техасу, Колорадо, Аляске, Северной Дакоте и Нью-Мексико, готовым добывать нефть, которую Байден выпрашивает у Саудовской Аравии. Америка в последнюю очередь», — написал Дональдс в своем twitter-аккаунте. «Америке конец», — заключил он. Ранее СМИ сообщили, что Джо Байден посетил Саудовскую Аравию, чтобы заключить с ней нефтяной союз против России и Китая. Как утверждают западные журналисты, американский лидер попросил Саудовскую Аравию значительно увеличить добычу нефти, чтобы стабилизировать мировой рынок и снизить цены на топливо в США. В результате Саудовская Аравия по итогам встреч взяла на себя обязательство поддерживать баланс мирового рынка нефти в целях обеспечения устойчивого экономического роста.