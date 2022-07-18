18 июля 2022

«Уральские авиалинии» начнут ремонтировать Sukhoi Superjet

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту
Sukhoi Superjet 100 начнут обслуживаться в «Уральских авиалиниях» Фото:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» готовится начать техническое обслуживание и постоянный ремонт самолетов Sukhoi Superjet 100. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«На базе собственного авиационного технического центра мы постоянно расширяем спектр проводимых работ и добавляем новые типы судов, в том числе и российские — Sukhoi Superjet 100», — рассказали в пресс-службе. Там отметили, что такое решение принято в рамках общей стратегии компании.

Ранее «Уральские авиалинии» опубликовали вакансии на должность инженера по обслуживанию Sukhoi Superjet 100. Кандидат должен иметь соответствующий опыт и профильное образование.

Предполагается, что Sukhoi Superjet 100 станет основным судном для осуществления региональных перелетов. Их исправность увеличилась на 10%, что делает судно конкурентноспособным.

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» готовится начать техническое обслуживание и постоянный ремонт самолетов Sukhoi Superjet 100. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании. «На базе собственного авиационного технического центра мы постоянно расширяем спектр проводимых работ и добавляем новые типы судов, в том числе и российские — Sukhoi Superjet 100», — рассказали в пресс-службе. Там отметили, что такое решение принято в рамках общей стратегии компании. Ранее «Уральские авиалинии» опубликовали вакансии на должность инженера по обслуживанию Sukhoi Superjet 100. Кандидат должен иметь соответствующий опыт и профильное образование. Предполагается, что Sukhoi Superjet 100 станет основным судном для осуществления региональных перелетов. Их исправность увеличилась на 10%, что делает судно конкурентноспособным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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