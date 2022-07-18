«Уральские авиалинии» начнут ремонтировать Sukhoi Superjet

Авиакомпания «Уральские авиалинии» готовится начать техническое обслуживание и постоянный ремонт самолетов Sukhoi Superjet 100. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании.
«На базе собственного авиационного технического центра мы постоянно расширяем спектр проводимых работ и добавляем новые типы судов, в том числе и российские — Sukhoi Superjet 100», — рассказали в пресс-службе. Там отметили, что такое решение принято в рамках общей стратегии компании.
Ранее «Уральские авиалинии» опубликовали вакансии на должность инженера по обслуживанию Sukhoi Superjet 100. Кандидат должен иметь соответствующий опыт и профильное образование.
Предполагается, что Sukhoi Superjet 100 станет основным судном для осуществления региональных перелетов. Их исправность увеличилась на 10%, что делает судно конкурентноспособным.
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