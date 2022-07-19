В Челябинской области продолжается рост заболеваний COVID

За последние сутки зафиксировано 120 новых случаев заражения COVID-19 Фото: Илья Московец © URA.RU

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В Челябинской области продолжается рост числа заболевших коронавирусом. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, на 20 июля зафиксировано 120 новых случаев заболевания, 19 июля таких случаев было 115.

«Подтверждено 336 534 случая заболевания COVID-19. Плюс 120 новых подтверждений ко вчерашнему дню, из них пять школьников. За прошедшие сутки умер один человек», — сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава.

Там отметили, что несмотря на рост заболевания, за прошедшие сутки выздоровели 84 человека. Всего же 325 652 пациентов выздоровели и выписаны.

Предыдущее снижение уровня заболевания позволило властям региона снять все коронавирусные ограничения. Однако специалисты Всемирной организации здравоохранения рекомендуют продолжать профилактику предупреждения заболевания — прививаться, носить маски. На сегодняшний день учеными зафиксирован новый штамм коронавируса «Кентавр». В России им заразилось пять человек.