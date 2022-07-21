Пермяк прикинулся путаной, чтобы обокрасть вахтовика из ХМАО

21 июля 2022 в 14:58 Размер текста - 17 +

Аферист писал своим жертвам из тюрьмы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Уроженца Пермского края обвиняют в том, что он под видом путаны в соцсетях брал с людей предоплату за интим услуги и исчезал. Среди пострадавших оказался вахтовик из Сургутского района. Об этом сообщили в УМВД по ХМАО. «Злоумышленник, используя социальную сеть „ВКонтакте“, создал фейковую страницу, на которой опубликовал информацию по предоставлению интимных услуг, а также указал номер телефона для связи. В период с мая по август 2021 года на уловку мошенника попались 13 человек из 8 субъектов Российской Федерации. В том числе и мужчина 1994 года рождения, который в период совершения в отношении него преступления находился на рабочей вахте в Сургутском районе», — следует из сообщения на сайте ведомства. Выяснилось, что аферист уже имеет судимость и сейчас отбывает наказание в местах лишения свободы. Обвиняемый причинил пострадавшим ущерб на сумму около 150 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что житель ХМАО оплатил путан и вогнал в долги случайного знакомого. Мужчина обманом оформил на пострадавшего 19 микрозаймов, о которых он узнал из писем кредиторов. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Уроженца Пермского края обвиняют в том, что он под видом путаны в соцсетях брал с людей предоплату за интим услуги и исчезал. Среди пострадавших оказался вахтовик из Сургутского района. Об этом сообщили в УМВД по ХМАО. «Злоумышленник, используя социальную сеть „ВКонтакте“, создал фейковую страницу, на которой опубликовал информацию по предоставлению интимных услуг, а также указал номер телефона для связи. В период с мая по август 2021 года на уловку мошенника попались 13 человек из 8 субъектов Российской Федерации. В том числе и мужчина 1994 года рождения, который в период совершения в отношении него преступления находился на рабочей вахте в Сургутском районе», — следует из сообщения на сайте ведомства. Выяснилось, что аферист уже имеет судимость и сейчас отбывает наказание в местах лишения свободы. Обвиняемый причинил пострадавшим ущерб на сумму около 150 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что житель ХМАО оплатил путан и вогнал в долги случайного знакомого. Мужчина обманом оформил на пострадавшего 19 микрозаймов, о которых он узнал из писем кредиторов.