Пожар возле челябинского детского лагеря начался из-за пчеловода

Пожар возле детского лагеря «Роднички» в Нагайбакском районе (Челябинская область) случился по вине пчеловода, который окуривал ульи. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.
«Ландшафтный пожар в Нагайбакском районе ликвидирован. Причина — неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо установлено — это мужчина 1961 года рождения, который проводил работу по окуриванию ульев на пасеке», — рассказали в ведомстве.
На виновника возгорания составлен протокол об административном правонарушении. Возле лагеря для контроля обстановки дежурит автоцистерна.
Ранее сообщалось, что детей из лагеря из-за пожара эвакуировать не стали. Трава на площади 8 га горела в 5 километрах от лагеря, угрозы населенным пунктам не было. Всего на тушение было привлечено 32 человека и 10 единиц техники.
Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал