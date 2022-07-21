Пожар возле челябинского детского лагеря начался из-за пчеловода

Мужчина окуривал ульи и спровоцировал пожар Фото: Илья Московец © URA.RU

Пожар возле детского лагеря «Роднички» в Нагайбакском районе (Челябинская область) случился по вине пчеловода, который окуривал ульи. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

«Ландшафтный пожар в Нагайбакском районе ликвидирован. Причина — неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо установлено — это мужчина 1961 года рождения, который проводил работу по окуриванию ульев на пасеке», — рассказали в ведомстве.

На виновника возгорания составлен протокол об административном правонарушении. Возле лагеря для контроля обстановки дежурит автоцистерна.

Ранее сообщалось, что детей из лагеря из-за пожара эвакуировать не стали. Трава на площади 8 га горела в 5 километрах от лагеря, угрозы населенным пунктам не было. Всего на тушение было привлечено 32 человека и 10 единиц техники.