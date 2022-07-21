Пожар возле челябинского детского лагеря начался из-за пчеловода

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Клипарт. Челябинская область, пчелы, улей
Мужчина окуривал ульи и спровоцировал пожар Фото:

Пожар возле детского лагеря «Роднички» в Нагайбакском районе (Челябинская область) случился по вине пчеловода, который окуривал ульи. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

«Ландшафтный пожар в Нагайбакском районе ликвидирован. Причина — неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо установлено — это мужчина 1961 года рождения, который проводил работу по окуриванию ульев на пасеке», — рассказали в ведомстве.

На виновника возгорания составлен протокол об административном правонарушении. Возле лагеря для контроля обстановки дежурит автоцистерна.

Ранее сообщалось, что детей из лагеря из-за пожара эвакуировать не стали. Трава на площади 8 га горела в 5 километрах от лагеря, угрозы населенным пунктам не было. Всего на тушение было привлечено 32 человека и 10 единиц техники.

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Пожар возле детского лагеря «Роднички» в Нагайбакском районе (Челябинская область) случился по вине пчеловода, который окуривал ульи. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. «Ландшафтный пожар в Нагайбакском районе ликвидирован. Причина — неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо установлено — это мужчина 1961 года рождения, который проводил работу по окуриванию ульев на пасеке», — рассказали в ведомстве. На виновника возгорания составлен протокол об административном правонарушении. Возле лагеря для контроля обстановки дежурит автоцистерна. Ранее сообщалось, что детей из лагеря из-за пожара эвакуировать не стали. Трава на площади 8 га горела в 5 километрах от лагеря, угрозы населенным пунктам не было. Всего на тушение было привлечено 32 человека и 10 единиц техники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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