Екатеринбурженка устроила дебош в самолете из Турции

Женщина активно ругалась с другими пассажирами Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Жительница Екатеринбурга устроила дебош в самолете, выполнявшем рейс Анталия-Екатеринбург. Как рассказали в пресс-службе уральского управления транспортной полиции, 44-летняя женщина пила алкоголь и ввязывалась в конфликты с другими пассажирами. Инцидент произошел еще 21 июля. Линейный отдел полиции в Кольцово получил сообщение в 16:00.

«Сотрудники транспортной полиции установили жительницу Екатеринбурга которая <…> во время полета находилась по внешним признакам в состоянии опьянения, во время полета распивала спиртные напитки, выражалась грубой нецензурной бранью в отношении других пассажиров, никак не реагируя на замечания окружающих», — поделились в полиции. В отношении женщины составили три протокола об административных правонарушениях, уточнили в ведомстве.

Похожий инцидент произошел несколько дней назад на борту из Благовещенска. В кольцовский отдел полиции доставили мужчину, который, выпив, начал курить в санитарном помещении.