Екатеринбурженка устроила дебош в самолете из Турции

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, турецкие авиалинии, хвост самолета, самолет, airbus321, эйрбас321
Женщина активно ругалась с другими пассажирами Фото:

Жительница Екатеринбурга устроила дебош в самолете, выполнявшем рейс Анталия-Екатеринбург. Как рассказали в пресс-службе уральского управления транспортной полиции, 44-летняя женщина пила алкоголь и ввязывалась в конфликты с другими пассажирами. Инцидент произошел еще 21 июля. Линейный отдел полиции в Кольцово получил сообщение в 16:00.

«Сотрудники транспортной полиции установили жительницу Екатеринбурга которая <…> во время полета находилась по внешним признакам в состоянии опьянения, во время полета распивала спиртные напитки, выражалась грубой нецензурной бранью в отношении других пассажиров, никак не реагируя на замечания окружающих», — поделились в полиции. В отношении женщины составили три протокола об административных правонарушениях, уточнили в ведомстве.

Похожий инцидент произошел несколько дней назад на борту из Благовещенска. В кольцовский отдел полиции доставили мужчину, который, выпив, начал курить в санитарном помещении.

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Жительница Екатеринбурга устроила дебош в самолете, выполнявшем рейс Анталия-Екатеринбург. Как рассказали в пресс-службе уральского управления транспортной полиции, 44-летняя женщина пила алкоголь и ввязывалась в конфликты с другими пассажирами. Инцидент произошел еще 21 июля. Линейный отдел полиции в Кольцово получил сообщение в 16:00. «Сотрудники транспортной полиции установили жительницу Екатеринбурга которая <…> во время полета находилась по внешним признакам в состоянии опьянения, во время полета распивала спиртные напитки, выражалась грубой нецензурной бранью в отношении других пассажиров, никак не реагируя на замечания окружающих», — поделились в полиции. В отношении женщины составили три протокола об административных правонарушениях, уточнили в ведомстве. Похожий инцидент произошел несколько дней назад на борту из Благовещенска. В кольцовский отдел полиции доставили мужчину, который, выпив, начал курить в санитарном помещении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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