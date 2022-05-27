Тагильчане жалуются на нашествие крыс, они отбирают еду у голубей. Видео

28 мая 2022 в 06:55 Размер текста - 17 +

В Нижнем Тагиле местные жалуются на массовое появление крыс Фото: Размик Закарян © URA.RU Жители Нижнего Тагила пожаловались на массовое появление крыс, грызуны питаются пищей, которую люди оставляют голубям. Об этом сообщают очевидцы. «Вот у нас такой „ресторан“ для крыс. Наглые грызуны чувствуют себя как дома. Вот когда эти, так называемые любители голубей оставляют прикорм, они же даже не задумываются о том, что вместо голубей тут другие посетители. И как бороться с этими доброхотами?», — рассказывает местный житель сообществу «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел возле дома № 55 по Ленинградскому проспекту. Тагильчане возмутились появлению грызунов в дневное время. Ранее URA.RU сообщало о жительницы Нижнего Тагила, которая завела в своей квартире несколько колоний тараканов, четыре ящерицы, змей и живых крыс.

Жители Нижнего Тагила пожаловались на массовое появление крыс, грызуны питаются пищей, которую люди оставляют голубям. Об этом сообщают очевидцы. «Вот у нас такой „ресторан“ для крыс. Наглые грызуны чувствуют себя как дома. Вот когда эти, так называемые любители голубей оставляют прикорм, они же даже не задумываются о том, что вместо голубей тут другие посетители. И как бороться с этими доброхотами?», — рассказывает местный житель сообществу «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел возле дома № 55 по Ленинградскому проспекту. Тагильчане возмутились появлению грызунов в дневное время. Ранее URA.RU сообщало о жительницы Нижнего Тагила, которая завела в своей квартире несколько колоний тараканов, четыре ящерицы, змей и живых крыс.