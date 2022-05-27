27 мая 2022

Тагильчане жалуются на нашествие крыс, они отбирают еду у голубей. Видео

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Приют животных. Екатеринбург, питомец, крыса, приют животных
В Нижнем Тагиле местные жалуются на массовое появление крыс Фото:

Жители Нижнего Тагила пожаловались на массовое появление крыс, грызуны питаются пищей, которую люди оставляют голубям. Об этом сообщают очевидцы.

«Вот у нас такой „ресторан“ для крыс. Наглые грызуны чувствуют себя как дома. Вот когда эти, так называемые любители голубей оставляют прикорм, они же даже не задумываются о том, что вместо голубей тут другие посетители. И как бороться с этими доброхотами?», — рассказывает местный житель сообществу «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел возле дома № 55 по Ленинградскому проспекту. Тагильчане возмутились появлению грызунов в дневное время. Ранее URA.RU сообщало о жительницы Нижнего Тагила, которая завела в своей квартире несколько колоний тараканов, четыре ящерицы, змей и живых крыс.

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Жители Нижнего Тагила пожаловались на массовое появление крыс, грызуны питаются пищей, которую люди оставляют голубям. Об этом сообщают очевидцы. «Вот у нас такой „ресторан“ для крыс. Наглые грызуны чувствуют себя как дома. Вот когда эти, так называемые любители голубей оставляют прикорм, они же даже не задумываются о том, что вместо голубей тут другие посетители. И как бороться с этими доброхотами?», — рассказывает местный житель сообществу «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел возле дома № 55 по Ленинградскому проспекту. Тагильчане возмутились появлению грызунов в дневное время. Ранее URA.RU сообщало о жительницы Нижнего Тагила, которая завела в своей квартире несколько колоний тараканов, четыре ящерицы, змей и живых крыс.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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